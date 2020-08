Smart Clock: Amazon stellt neues Zubehör für den Echo Flex bereit

Im vergangenen Jahr hatte Amazon mit dem Echo Flex ein neues Smart-Home-Produkt auf den Markt gebracht. Nun hat der Online-Ver­sand­händ­ler eine Erweiterung für das Gerät veröffentlicht. Mit der Smart Clock ist es möglich, die aktuelle Uhrzeit oder einen Timer anzeigen zu lassen.

Modul bietet viele Einstellungs-Optionen

Amazon

Bei Amazon Echo Flex handelt es sich um ein Gerät, das lediglich in eine Steckdose gesteckt werden muss und anschließend sämtliche Funktionen der digitalen Sprachassistentin Alexa unterstützt. Damit haben die Käufer die Möglichkeit, alle verbundenen Smart Home-Geräte von jedem Zimmer aus zu steuern. Darüber hinaus verfügt der Amazon Echo Flex über einen USB-Anschluss, an welchem Erweiterungs-Module angeschlossen werden können.Bislang konnte der Amazon Echo Flex aus­schließ­lich mit einem Bewegungsmelder er­wei­tert werden. Das hat sich mit der neuen Smart Clock nun allerdings geändert.Die Smart Clock kann ebenfalls via USB an den Amazon Echo Flex angeschlossen werden. Bat­te­rien werden nicht benötigt, um die Er­wei­te­rung be­trei­ben zu können. Nach der Installation zeigt das Zubehör dem Nutzer die aktuelle Uhr­zeit oder die verbleibende Zeit eines Timers an. Die Helligkeit des Displays passt sich an das Um­ge­bungs­licht an und kann alternativ auch vom Nutzer eingestellt werden. Die digitale Uhr wird mit Hilfe von Alexa gesteuert.Die Smart Clock-Erweiterung soll bereits am 11. August in den Vereinigten Staaten er­schei­nen. Wann das Gerät auch hierzulande erhältlich ist, bleibt zunächst noch unklar. Womöglich wird es in wenigen Wochen möglich sein, das Gerät in Deutschland zu erwerben. Das Echo Flex-Zubehör schlägt in den USA mit 15 Dollar zu Buche und dürfte hierzulande für knapp 15 Euro angeboten werden. Einen offiziellen Preis hat Amazon jedoch noch nicht genannt.