Nur Heute: Media Markt & Saturn starten Knaller-Deals zum Sonntag

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn wird jetzt der Super-Schnäppchen-Sonntag eingeläutet, der nur heute viele günstige Technik-Angebote hervorbringt. Wir zeigen die besten Deals aus den Prospekten und Weekend-Deals, die sogar versand­kostenfrei geliefert werden.

Tolle Angebote für 4K-Fernseher, SSDs und Festplatten

Reduzierte Notebooks und Smartphones aus den Prospekten

Ein Blick auf günstiges Computer-Zubehör und Haushaltsgeräte

Saturn

An diesem Sonntag sollte man sich vor allem das neue Saturn-Prospekt und den so genannten Media-Markt-Powerstart ge­nau­er ansehen. Günstige Produkte findet man zudem in den beliebten Weekend Deals XXL und den Breaking Deals . Wer ein neues Handy sucht, kann mit den Smartphone-Pur­zel­prei­sen richtig sparen oder sich die letzten Restposten aus 60 Jahre Technikliebe sichern. Achtet unbedingt auch auf den aktuellen 19%-MwSt.-Rabatt für Lenovo-PCs und -Monitore.Zu den neuen Schnäppchen der Online-Shops zählen vor allem Fernseher, Notebooks, SSDs, Festplatten und Haus­halts­ge­rä­te. Aber auch günstige Lautsprecher, Drohnen, Kopfhörer und Netzwerk-Zubehör (z.B. AVM FritzBox) befinden sich unter den Angeboten. Für viele Produkte bieten Media Markt und Saturn jetzt einen Gratis-Versand an. Trotz Corona-Lockdown ist zudem die Abholung in einigen Filialen vor Ort möglich. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für die Preisnachlässe nicht.Gerade in Hinsicht auf günstige Fernseher können sich die Angebote aus den neuen Pros­pek­ten von Media Markt und Saturn sehen lassen. Besonders hohe Aufmerksamkeit sollte man den LG OLED-Modellen schenken, die im 55- und 65-Zoll-Bereich teilweise sogar zum Best­preis über die virtuelle Ladentheke gehen. Gleiches gilt auch für diverse QLED-Smart-TVs von Samsung und den Premium-Reihen von Sony. Mit etwas Glück erhält man zudem preis­wer­te 70-Zöller von Philips mit Ambilight oder die kompakten Grundig-Modelle mit in­te­grier­tem Amazon Fire TV. Das sind unsere heutigen Favoriten:Abseits von Smart-TVs gehören Speichermedien zu den beliebtesten Artikeln der WinFuture-Leser, die vorrangig ihre PCs und Notebooks aufrüsten. Western Digital (WD), zu denen auch SanDisk gehört, können sich in den Weekend Deals der Online-Shops mit den besten Preisen zeigen. Das gilt sowohl für klassische SATA-SSDs, als auch für moderne NVMe-SSDs im M.2-Format und externe USB-Festplatten. Letztere sind sowohl in kompakten Größen mit 1 TB, als auch mit Kapazitäten bis zu 12 TB im Stile eines HDD-Datengrabs verfügbar. Unserer Meinung nach sind das die besten Angebote:In Hinsicht auf günstige Notebooks bieten Media Markt und Saturn an diesem Wochenende eine Vielzahl von Geräten an, die sich im Einsteiger-, Mittelklasse- und Gaming-Bereich platzieren. Gerade für Schüler im Home Schooling könnten die reduzierten Laptops von Lenovo bereits ausreichen, die mit nur 299 Euro zu Buche schlagen. Mehr Leistung samt AMD Ryzen 5-Prozessoren, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSDs bieten hingegen die Allrounder von ASUS und HP. Letzterer liefert zudem Spiele-Notebooks mit Nvidia GeForce GTX 1650-Grafikkarte an und bleibt dabei in einem guten Preisbereich unter 800 Euro.Keine Rabattaktion vergeht in den Online-Shops, ohne dass sich reduzierte Smartphones ohne Vertrag im Prospekt zeigen. Aktuell gibt es die allerdings nur auf der Aktionsseite von Saturn . Mit dabei sind ausschließlich Modelle mit Google Android 10 und Android 11, die sich im Einsteiger- und Mittelklasse-Segment bewegen. In den meisten Fällen kosten die Geräte nicht mehr als 350 Euro und dürften dabei auch für die nächsten Jahre gute Dienste leisten. Huawei, Oppo, LG, Google und Xiaomi sind mit von der Partie. High-End-Fans können aber auch die neue Samsung Galaxy S21-Familie vorbestellen.Zu den weiteren Deals, die uns bei Media Markt und Saturn begeistern konnten zählen viele aus den Kategorien des Netzwerk- und Computer-Zubehörs . Die beiden Händler zeigen sich in diesen Tagen mit vergleichsweise guten Preise für FritzBox-Produkte von AVM und di­ver­sen PC-Monitoren, mit denen man sein Home-Office aufrüsten kann. Am Wochenende sind jetzt sogar Drohnen unter den Schnäppchen zu finden, welche in den Online-Shops sonst eher selten rabattiert werden. Aber auch die eine oder andere Smartwatch und Fitness-Tracker können sich als Knaller-Deals bezeichnen.Abschließend durchstöbern wir die Haushaltsgeräte , die aktuell mit einer kostenlosen Lie­fe­rung angeboten werden. Alleine beim Versand spart man direkt über 30 Euro. Doch auch die Preise stimmen unserer Meinung nach. Namhafte Hersteller wie LG, Siemens, Bosch und Co. bieten Waschmaschinen, Kühlschränke und Kaffeevollautomaten heute besonders günstig an. Auch die Staubsauger von vielen Dyson-Konkurrenten sinken im Preis. Gleichzeitig gibt es auch das eine oder andere Premium-Produkt - z.B. Mikrowellen - zu Bestpreisen. Diese Angebote empfehlen wir: