Apple AR-Headsets: Zwei Produkte für 2022 und 2023 geplant

Apple soll für das kommende Jahr, also erst für 2022, den Start seines ersten AR-Headsets planen. Ein Jahr (2023) später soll dann eine leichte Cyberbrille vorgestellt werden - das geht aus einem neuen Insiderbericht hervor.

Gerüchte zum Produktionsstart

Mit dem ersten Apple-AR-Headset läuft es ebenso wie mit dem angeblichen ersten Apple-Auto: Ständig gibt es neue Gerüchte, die abwechselnd einmal von neuen Details "vor dem Start" berichten oder die Einstampfung des Projekts melden. Bestätigt ist vom Konzern selbst noch kein neues Produkt, und dennoch sind die neuen Berichte überaus spannend.Bereits vor Wochen gab es Hinweise darauf, dass Apple die Auftragsfertiger für das erste AR-Apple-Headset verpflichtet habe. Zudem wurde auch schon mehrfach von dem Produktionsstart der Gläser berichtet. Doch bisher gab es kaum Details zu den Quellen. Das ist nun laut dem neuesten Bericht von " The Informationen " anders. Da heißt es, Apple Führungskräfte hätten in einem internen Meeting im Oktober die geplante Roadmap für zwei Augmented-Reality-Produkte vorgestellt. Das Ziel bei Apple sei ambitioniert - man will demnach bis zum Jahr 2030 das Smartphone durch die neue AR-Technologie ersetzen oder besser gesagt überflüssig machen.Apple wird laut dem Bericht zunächst im Jahr 2022 ein Augmented-Reality-Headset auf den Markt bringen. Ein Jahr darauf soll dann eine deutlich schlankere AR-Brille auf den Markt kommen. Diese neuen Angaben zu den Produktzeitplänen widersprechen den jüngsten Analysten- und Medienberichten, die besagten, dass ein Apple AR-Gerät bereits in diesem Jahr erscheinen werde. Der neue Bericht soll laut The Information von einem Mitarbeiter des Planungsteams stammen, der die vertraulichen Einzelheiten aus dem Oktober-Meeting weitergereicht hat.Das Entwicklerteam diskutiert aktuell über die Zeitpläne, so die Quelle. Apple-Vizepräsident Mike Rockwell leitet das Team, welches bei Apple für die Augmented- und Virtual-Reality zuständig ist.