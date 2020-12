Liebherr bei Media Markt: Jetzt 0% finanzieren und gratis liefern lassen

(Anzeige) Media Markt hat mit dem Traditions-Hersteller Liebherr eine Aktion ge­star­tet, bei der euer neuer Kühl- oder Gefrierschrank kostenfrei nach Hau­se ge­lie­fert wird. Alternativ gibt es einen 10 Euro-Gutschein, wenn ihr die Markt­ab­ho­lung nutzt.

Highlights:

Jetzt kostenfrei bis zur Haustür liefern lassen

Liebherr

Da lacht das Herz des Schnäppchenjägers: Bei Media Markt kann man jetzt für kurze Zeit doppelt beim Kauf eines neuen Kühlschranks, einer Gefriertruhe oder eines Kombi-Geräts der Firma Liebherr sparen. Denn Media Markt erlässt jetzt die Versandkosten für die Lieferung bis zur Haustür. Die Altgerätemitnahme ist da natürlich auch dabei, sodass ihr euch nur noch um das Aufstellen eures neuen Geräts kümmern müsst.Highlights der Aktion sind die günstigen Kombigeräte mit Frischkühlzone und geringem Strom­ver­brauch, die extra großen Kombi-Geräte mit Kühl- und Gefrierfach und die "Spe­zia­lis­ten" wie Gefriertruhen, Gefrierschränke und Solo-Kühlschränke, auch in der Co­lor­line-Edition. Für die Geräte gibt es auch eine 0-Prozent-Finanzierung.Besonders erfreulich: Die meisten Liebherr-Geräte in der Aktion sind sofort lieferbar oder so­gar abholbereit in eurem Markt vor Ort. Falls doch einmal ein spezielles Großgerät nicht ver­füg­bar ist, lohnt es sich regelmäßig den Status zu überprüfen. Media Markt bekommt stän­dig neue Ware, sodass sich die Lieferbarkeit oder Lieferzeit auch ganz schnell korrigieren kann.Ein Tipp noch für den Kauf. Auf eine Beratung müsst ihr trotz Lockdown nicht verzichten. Auf der Media Markt Website findet ihr neben einer Live-Beratung (per Telefon oder Chat) auch viele weiterführende Informationen und alle Kontaktmöglichkeiten. Die Beratungen sind ab dem 2. Januar wieder aus der Silvester- & Neujahrspause zurück!Alternativ gibt es derzeit auch eine weitere Aktion für alle Selbstabholer. Die können sich ei­nen "Gutschein für Marktabholung" sichern. Dabei gibt es 10 Euro als Gutschein per E-Mail. Der Gutschein wird bis zu 4 Wochen nach Abholung an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse zugestellt.Übrigens: Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Lieferung von Großgeräten nur bis an die Wohnungs- beziehungsweise Haustür. Ein Altgerät kann nur mitgenommen werden, wenn es abholbereit vor der Tür bereitsteht.