Auch bei Raubkopierern ist "The Mandalorian" der Hit des Jahres 2020

Auch in diesem Jahr haben die Leitungen bei Raubkopieren wieder kräftig geglüht. Trotz vieler guter Abo-Angebote der Streaminganbieter bleibt die Film-Piraterie aktuell. Doch dieses Jahr steht der Dauer-Erste "Game of Thrones" nicht mehr auf der Hitliste der Raubkopierer.

In diesem Jahr führt diese Piraterie-Hitliste eine andere Serie an: Es ist "The Mandalorian", das Star-Wars-Spinoff, das bei Disney+ exklusiv gestreamt wird. Die Serie war schon im Vorjahr 2019 sehr beliebt bei Raubkopierern, doch jetzt ist sie mit Abstand die meist-raubkopierte Serie des laufenden Jahres. Das geht aus den Zahlen von BitTorrent hervor ( via Torrent Freak ).In diesem Jahr wurden auch "The Boys", "Westworld", "Vikings" und "Star Trek:Picard" viel und gern illegal geteilt.Was Raubkopien angeht, gibt es allerdings kaum verlässliche Zahlen, wohl aber erkennbare Trends. Diese Auswertung bezieht sich auch rein auf BitTorrent , Zahlen von anderen Plattformen liegen nicht vor.Kinofilme stehen bei Raubkopierern gar nicht mehr so hoch im Kurs. Stattdessen sind Serien beliebter. Viele der exklusiven Serien von Amazon, Hulu, Apple TV+ oder Netflix finden dabei den Weg auf die Sharing-Plattformen. Den Rechteinhabern ist Piraterie noch immer ein Dorn im Auge und ein großes Ärgernis. Gleichzeitig ist die Hitliste der Raubkopierer auch ein hervorragender Indikator dafür, welche Filme besonders gut bei den Massen ankommen. So informiert zum Beispiel BitTorrent regelmäßig über die beliebtesten Filme und Serien, die über ihre Plattform geteilt werden.