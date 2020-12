Es ist soweit: Frohe und gesegnete Weihnachten euch allen!

Wenn auch vieles anders lief und läuft in diesem Jahr - an einer Tradition halten wir fest: Die WinFuture.de-Redaktion verabschiedet sich am heu­ti­gen Tag etwas früher in den Feierabend und beginnt mit den Weih­nachts-Feierlichkeiten.

Für viele Menschen fallen diese in diesem Jahr anders aus als sonst. Viele große Familien-Zu­sam­men­künfte entfallen, andere wurden mit deutlich mehr Aufwand geplant und or­ga­ni­siert. Aber ganz ehrlich: So mancher wird die Gelegenheit sicher auch mit einiger Freunde beim Schopfe packen und ein Fest verbringen, an dem mal nicht alle sonderbaren Verwandten vorbeischauen.Die regelmäßigen Leser dieser Seite wissen ja aber ohnehin, dass die heutige Technik es auch auf Distanz möglich macht, Zeit miteinander zu verbringen. Videokonferenzen gehören im­mer­hin seit Monaten zum Alltag vieler Menschen und so wird wohl auch am heutigen Abend in vie­len Wohnzimmern ein Notebook oder Tablet zumindest für eine virtuelle Nähe von Eltern und Groß­eltern sorgen.Auf welche Weise ihr das Weihachtsfest in diesem Jahr auch verbringen mögt: Das Team hin­terwünscht allen Lesern und Partnern trotz allem ein wunderschönes Weih­nachts­fest. Wir hoffen, dass ihr die Ruhe findet, euch ein wenig zu erholen und Kraft zu tan­ken - denn auch, wenn es oft nicht möglich ist, viel unterwegs zu sein, kostet diese Zeit den­noch einiges an Energie. An den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel sind wir aber na­tür­lich weiterhin, wenn auch nicht ganz unter Volldampf, wieder für euch da.