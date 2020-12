Netflix, Prime Video & Disney+: Die Highlights der Weihnachtswoche

Kurz vor den Feiertagen lassen es die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ebenfalls ruhig angehen. In dieser Woche star­ten insgesamt nur 18 Filme und Serien auf den bekannten Plattformen, nebst einer großen Auswahl an Weihnachtsfilmen.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 52)

London Hughes: To Catch a D**k ab 22. Dezember

Kleinreimstadt zum Mitsingen ab 22. Dezember

The Midnight Sky ab 23. Dezember

Your Name Engraved Herein ab 23. Dezember

Bridgerton ab 25. Dezember

Omas Testament ab 25. Dezember

Asphalt Burning ab 26. Dezember

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 ab 26. Dezember

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara ab 26. Dezember

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs - In der Zone ab 26. Dezember

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 52)

We Summon The Darkness ab 21. Dezember

Das A-Team - Der Film ab 22. Dezember

The Gentlemen ab 24. Dezember

Sylvie‘s Love ab 25. Dezember

E.T. - Der Ausserirdische ab 25. Dezember

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 52)

Soul ab 25. Dezember

Asterix im Land der Götter ab 25. Dezember

Thailands faszinierende Wildnis (Staffel 1) ab 25. Dezember

An den Tagen vom 21. bis 27. Dezember konzentriert sich Netflix vorrangig auf den Bereich Kids & Family, passend zu den Weihnachtsfeiertagen unter coronabedingtem Lockdown. Vom Zauberschulbus bis hin zu Zeichentrickfilmen zum Mitsingen wird für die jüngeren Zuschauer so einiges geboten. Im Gegensatz dazu zeigt sich Amazon Prime Video mit zwei Klassikern - Das A-Team und E.T. der Außerirdische. Am 25. Dezember will zudem Disney+ mit dem Pixar-Film Soul und Asterix im Land der Götter die Familie vor den Fernseher locken.Winterliche Filme und Serien haben die drei großen Video-Streaming-Anbieter bereits seit mehreren Wochen im Programm, um auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Kevin allein zu Haus, Das Wunder von Manhattan, Santa Clause und Co. gibt es bei Disney+ zu sehen. Amazon setzt hingegen auf alle Streifen der Stirb langsam-Reihe und Netflix kontert mit Weihnachten zu Hause, Familie Clause und vielem mehr. Empfehlen können sich zudem die in der letzten Woche gestartete fünfte Staffel von The Expanse und The Grand Tour: A Massive Hunt auf Prime Video.