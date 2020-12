Green-LTE-Tarif: 10 GB plus Telefonflat im Telekom-Netz für nur 10 Euro

Nur für kurze Zeit gibt es derzeit wieder einen supergünstigen Aktions-Tarif bei Mobilcom Debitel - und zwar im Netz der Telekom. Beim neuen "Weihnachtsdeal" gibt es jetzt eine Telefon-Flat plus 10 GB LTE für 9,99 Euro monatlich.

Support für VoLTE & WLAN Call

Übersicht Weihnachtsdeal im Netz der Telekom:

Telekom Green LTE 10 GB für 9,99 Euro/Monat

10 GB LTE Internet Flat (21,6 Mbit/s)

Telefonie-Flat

EU-Roaming

Telekom-Netz

VoLTE & WLAN Call

SMS 19 Cent

9,99 Euro Anschlusspreis

Rufnummernmitnahme ist möglich

Jetzt 10 GB LTE für unter 10 Euro / Monat

Dieses Angebot lässt ich wirklich sehen, denn Mobilcom Debitel bietet den Tarif regulär für 31,99 Euro an - wer jetzt bucht, zahlt für die ersten 24 Monate nur 9,99 Euro im Monat. Das sind satte 69 Prozent Rabatt. Dafür gibt es dann 10 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwind­igkeit von 21,6 MBit/s im Download sowie maximal 3,6 MBit/s im Upload.Nach Verbrauch der 10 GB wird auf 64 kBit/s gedrosselt. Zusätzlich kann man eine Telefon-Flat und EU-Roaming nutzen. VoLTE & WLAN Call wird unterstützt. Bei dem Green-Tarif werden SMS mit je 19 Cent berechnet. Damit hat man, wenn man vorrangig Messenger wie WhatsApp und Co nutzen, aber sicherlich selten Kosten für SMS.Entsprechend lohnt sich dieses Angebot für alle, die eine moderate Internetnutzung unterwegs benötigen. Zudem ist die Aktion von Mobilcom Debitel für all jene Kunden top, die vor allem von der guten Netzanbindung und Qualität der Telekom profitieren möchten, aber weniger Wert auf extrem schnelle Internetverbindungen legen - den aktuell gibt es bei den "Green-LTE-Angeboten" nur maximal 21,6 M/Bits.Die Vertragslaufzeit beträgt bei diesem Tarif 24 Monate. Dann wird es zwar teurer, aber es gibt weiterhin eine monatliche Gutschrift von Mobilcom Debitel, sodass man nicht den regulären Monatspreis von 31,99 Euro zahlt, sondern 26,99 Euro. Wer das nicht möchte, muss rechtzeitig kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Vertragsende.Wer jetzt bucht, zahlt in den ersten zwei Jahren nur 9,99 Euro monatlich und einen einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro.