Knaller-Tarif: Unbegrenzte LTE-Flat monatlich kündbar für 30 Euro

Unter der Überschrift o2 Free Unlimited Max startet pünktlich zur Weih­nachtszeit ein Tarif-Angebot, das für alle mobilen Kontakte mit Freun­den und Verwandten den passenden Datenpuffer mitbringt. Für 30 Euro gibt es bis zu 225 MBit/s. Weiterer Vorteil: Kündigen geht jeden Monat.

Aktions-Tarif: o2 Free Unlimited Max

Unbegrenzte LTE-Internet-Flat mit bis zu 225 Mbit/s

Telefonie- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis

Jetzt für nur 29,99 Euro im Monat

O2 Free Unlimited Max 29,99 Euro im Monat

Zu verdanken ist das Aktions-Angebot Mobilcom-Debitel . Die gebotenen Bedingungen: Ab sofort kann O2 Free Unlimited Max-Tarif zum Preis von monatlich 29,99 Euro gegen eine Anschlussgebühr von einmalig 9,99 Euro gebucht werden. Geboten wird hier eine maximalen Downloadge­schwindigkeiten von 225 MBit/.Das Datenvolumen ist ausdrücklich "unbegrenzt", eine Drosselung nach einem gewissen Verbrauch entfällt hier also komplett.Das Angebot ermöglicht so zum kleinen Preis schnelle Up- und Downloads sowie Video- und Musik-Streaming in UHD-Qualität. Man kann den Tarif auch nutzen, um einen Hotspot für mehrere Geräte zu starten und natürlich für Messenger, Social Media und Co. Ebenfalls im Tarif enthalten ist eine Flatrate für SMS und für Telefonate in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist im Rahmen der Fair Use-Regelung (also für Urlaubsaufenthalte, aber nicht auf Dauer) ebenfalls möglich und kostenlos inklusive.Das Angebot entspricht einem ordentlichen Rabatt im Ver­gleich zum regulären Preis der O2 Free Un­li­mi­ted Max-Flatrate: Bei O2 zahlt man sonst 49,99 Euro pro Monat für die monatlich künd­bare Variante, bei Mobilcom Debitel derzeit 49,99 Euro, was nach 24 Monaten auch hier wie­der zu zahlen ist, man sollte also rechtzeitig ans kündigen denken. Bis zum 31. Dezember gilt zudem noch die reduzierte Mehrwertsteuer, so dass der Preis noch geringer ausfällt. Der Tarif hat eine Mindestvertrags­laufzeit von einem Monat, die Kündigungsfrist beträgt zwei Wo­chen zum Vertragsende. Bei nicht rechtzeitiger Kündigung verlängert sich der Vertrag um einen weiteren Monat.