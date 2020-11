Pyur TV-Aktion: HDTV- und Pay-TV sechs Monate gratis ausprobieren

Der Kabelanbieter Pyur verschenkt jetzt für kurze Zeit sechs Monate HDTV gratis . Kunden bekommen damit das erste halbe Jahr 26 Sender in HD-Qualität kostenlos. Regulär zahlt man bei Pyur dafür ansonsten 9,75 Euro monatlich.

Das Angebot ist nur für kurze Zeit buchbar - es endet bereits am Dienstag, 17. November. Voraussetzung ist ein aktiver BasisTV- beziehungsweise Kabelanschluss-Vertrag, egal ob als Einzelnutzervertrag oder über die Mietnebenkosten. Man muss also schon Pyur-Kunde sein und kann dann die Fernseh-Option dazu auswählen.Sechs Monate gratis gibt es jetzt zudem das Paket "PremiumTV Start" zum Ausprobieren. Das heiß, man zahlt die ersten sechs Monate null Euro. Der Test ist unverbindlich und endet automatisch, ohne das man etwas tun muss. Wer weiter der TV-Angebot nutzen möchte, kann nach Ende des Gratis-Zeitraums ein Paket aussuchen. Mit jeder HDTV-Buchung ist das Gratis-Paket dabei, wenn man in den letzten drei Monaten nicht ein anderes HDTV-Paket genutzt hat.Inklusive sind in dem Angebot auf Wunsch auch zehn Pay-TV-Sender, bei denen das Programm ohne Werbeunterbrechung läuft. Dazu gehören Geo HD, Sony Channel HD, RTL Living HD und Sport1+ HD. Dabei gibt es unter anderem Krimi-Highlights, Dokumentationen und internationale Sport-Events zu sehen. Alternativ gibt es neben dem PremiumTV Start auch ein PremiumTV Plus-Paket. Dann bekommt man 30 TV-Sender zusätzlich (17 davon in HD-Qualität) kann das Angebot aber nur zwei statt sechs Monate kostenlos testen. Die Premium-Pakete gibt es nur in Verbindung mit dem HDTV-Angebot.Die Aktion ist nur buchbar für alle Kunden, die in den letzten drei Monaten keinen HDTV-Vertrag mit der Tele Columbus AG abgeschlossen hatten. Weitere Kosten entstehen nicht. Wichtig: Die PremiumTV-Pakete laufen automatisch aus, das HDTV-Angebot muss man rechtzeitig kündigen, wenn man es nach den sechs Gratis-Monaten nicht nutzen möchte. Ansonsten läuft der Vertrag über 24 Monate und verlängert sich jeweils um zwölf Monaten, wenn nicht fristgerecht vier Wochen zum Vertragsmonatende gekündigt wird.