Mate 40 Pro: Huawei stellt neues Flaggschiff-Smartphone offiziell vor

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat heute sein neuestes Flaggschiff-Modell vorgestellt. Das Mate 40 Pro verfügt über ein Was­ser­fall-Display und eine High-End-Kamera. Das Gerät kann schon vorbestellt werden. Die Auslieferung soll dann am 9. November 2020 starten.

Triple-Kamera mit Leica-Support

OnLeaks / Pricebaba

Das neue Flaggschiff-Smartphone wurde zusammen mit anderen Huawei-Geräten wie den FreeBuds Studio und einer neuen Smartwatch im Rahmen einer Keynote angekündigt. Das Design des Mate 40 Pro zeichnet sich durch den sogenannten Wasserfall-Bildschirm, der an beiden Seiten komplett abfällt, aus. Das Display misst 6,76 Zoll und löst mit 1344 x 2772 Pixeln auf. Im Inneren kommt der Kirin 900, der an ein 5G-Modem angebunden ist und von acht GByte RAM unterstützt wird, zum Einsatz. Der interne Speicher ist 256 GByte groß.Zu den Highlights des Huawei Mate 40 Pro zählt außerdem das leistungsstarke Kamera-Modul. Die Linsen der Hauptkamera wurden in einem Ring angeordnet und werden von Leica-Tech­no­lo­gie unterstützt. Das Modul besteht aus einer 50-Megapixel-Weitwinkel-Kamera mit f/1.9-Blende, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 20-Megapixel-Auflösung und einer Tele-Kamera, die mit zwölf Megapixeln auflöst. Die Akku­ka­pa­zi­tät beträgt 4400 mAh. Es ist möglich, das Smartphone mit einer Leistung von bis zu 66 Watt aufzuladen.Das Huawei Mate 40 Pro wird hierzulande in einer schwarzen und in einer silbernen Farb­va­ri­an­te erhältlich sein. Für das Flaggschiff-Modell werden stolze 1199 Euro fällig. Alle Vor­be­stel­ler erhalten die FreeBuds Pro sowie sechs Monate Huawei Music dazu. Das Gerät ist ab dem 9.11. verfügbar. Ob es das Mate 40 Pro später auch in anderen Farben gibt, ist noch unklar.