Smartphone-Comeback: Das LG Velvet überzeugt zum Spitzenpreis

Mit dem LG Velvet meldet sich der südkoreanische Hersteller in diesem Jahr im Bereich der Premium-Mittelklasse zurück und setzt auf ein sty­li­sches Android-Smartphone für unter 460 Euro. Wir verraten euch, warum sich jetzt die Anschaffung lohnt. (Anzeige)

Außen stylisch, unter der Haube ein High-End-Smartphone

Starkes Android-Smartphone für nur 459 Euro

LG

Das Preis-Leistungs-Verhältnis steht bei LG im Vordergrund. Und für gerade einmal 459 Euro erhalten Smartphone-Nutzer beim LG Velvet eine vergleichsweise großzügige Ausstattung für ihr Geld. Designtechnisch überzeugt die Kombination aus Glas und Metallrahmen wahlweise in einem klassischen Schwarz oder dem schimmernden Aurora Silber. Dass man das LG Vel­vet nicht wie ein rohes Ei behandeln muss, erkennt man am Militärstandard MIL-STD-810G. Ein Test unter widrigen Bedingungen, den das Smartphone mit Bravour bestanden hat.Technisch besticht das LG Velvet mit einem 6,8 Zoll großen FullVision-OLED-Display, das die mit 16 Megapixeln auflösende Selfie-Kamera dezent in einer Raindrop-Notch integriert. Das 20,5:9-Format minimiert schwarze Balken in Filmen und die FHD+-Auflösung kann sich mit 2460 x 1080 Pixeln sehen lassen. Ein Blick auf die Rückseite zeigt eine moderne Triple-Ka­me­ra mit 48 Megapixeln, Superweitwinkel und Tiefensensor für grandiose Aufnahmen. Durch die Steady-Cam-Funktion mit Bildstabilisator überzeugt das LG Velvet zudem im Vi­deo­be­reich, in dem Aufnahmen bis hin zur 4K-Qualität möglich sind.Um den Antrieb des LG Velvet kümmert sich der Qualcomm Snapdragon 845, ein Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,8 GHz. Ihm zur Seite stehen gut dimensionierte 6 GB Arbeitsspeicher und die Speicherkapazität beträgt ab Werk 128 GB. Zudem haben Nutzer die Wahl, ob sie eine zweite Nano-SIM-Karte oder eine zusätzliche MicroSD-Karte einsetzen, um die Kom­mu­ni­ka­tion oder den Speicher zu erweitern. Doch damit noch nicht genug. Das Smartphone ist mit seiner 4300-mAh-Batterie in Sachen Akkulaufzeit ein echter Langläufer, kann kabellos aufgeladen werden und hat natürlich Features wie Bluetooth 5.1, WLAN-ac und NFC an Bord.