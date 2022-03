Apple iOS 15.4: So nutzt ihr den Impfnachweis in der iPhone-Wallet

Mit dem Release von iOS 15.4 integriert Apple allerhand neue Funktionen. Darunter ein geniales Feature, um uns den Alltag etwas zu erleichtern. In Zukunft könnt Ihr COVID-19-Zertifikate in der Health-App und der Apple Wallet speichern. Wir verraten Euch, wie genau das geht.

CoVid-Nachweise in Wallet oder Health speichern - so geht's

Öffnet Eure Kamera Haltet die Hauptkamera auf den QR-Code Tippt auf die erscheinende Mitteilung der Health-App Anschließend auf "Zu Wallet & Health hinzufügen" tippen Auf "Fertig" tippen

Öffnet die Health-App Tippt unten links auf "Übersicht" Tippt unter dem Reiter "Impfeintrag" auf "Zu Wallet hinzufügen"

Öffnet die Health-App Tippt unten rechts auf "Entdecken" und anschließend auf "Immunisierung" Tippt auf den Typ des Immunisierungseintrages Den überprüfbaren Eintrag ansehen (Ihr erkennt den entsprechenden Eintrag am Häckchen) Auf "Zu Wallet hinzufügen" tippen.

Mit der Veröffentlichung des neuen Apple-Betriebssystems dürfen sich iPhone-Fans auf eine Menge neuer Funktionen freuen. Neben der Verbesserung der "Find My"-App und der Möglichkeit, die Face-ID trotz Maske zu entsichern, könnt Ihr relevante COVID-19 Informationen zukünftig im Apple Wallet und der Apple Health-App abspeichern.Dadurch ist es möglich, dass Ihr nicht zwingend auf Apps wie die "Corona Warn-App" zurückgreifen müsst. Ob nun Impfzertifikate, Laborergebnisse oder Genesungsnachweise - alle relevanten Daten sind künftig in Apples eigenen Apps abgespeichert. Von dort aus sind die Daten für Scanner und das Personal in Eurem Lieblingsrestaurant einsehbar. Dabei sichert Euch Apple den Datenschutz zu und richtet sich nach den EU-Richtlinien. Die COVID-19 Informationen sind dabei durch Euren Entspeerrcode, Face-ID oder Touch-ID gesichert.Wenn Ihr Eure Daten lieber im Wallet oder der Health-App abspeichern wollt, sind einige Schritte nötig. Wir erklären Euch Schritt für Schritt, wie Ihr Eure Zertifikate in den entsprechenden Apps hinterlegen und auch wieder abrufen könnt.Solltet Ihr nach der Impfung oder einem Test einen QR-Code erhalten, lässt sich dieser ganz einfach in Euer Apple Wallet und der Health-App hinzufügen.Ihr habt Eure Impfzertifikate schon in der Gesundheitsakte Eurer Health-App abgespeichert? Dann könnt Ihr diese ganz einfach in das Apple Wallet importieren.Es kann vorkommen, dass Euer Gerät die Optionen nicht korrekt anzeigt, allerdings hat Apple auch hierfür eine Lösung parat.Wenn Ihr Eure Daten eingespeichert habt, könnt Ihr sie jederzeit im Apple Wallet nachprüfen. Dort sind alle wichtigen Eckdaten festgehalten und ein QR-Code gibt die Möglichkeit zum Auslesen der Daten. Diesen Code können Drittanbieter-Apps entsprechend auslesen und Eure Immunisierung bestätigen.Die Pandemie hat unser Leben weiterhin im Griff an und Apple bietet hier eine Möglichkeit, die Handhabung ein wenig zu vereinfachen.