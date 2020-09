Telekom startet erneut 100 Euro Cashback-Aktion für neue Verträge

Die Telekom startet wieder eine Cashback-Aktion, bei der sowohl Neu- als auch Bestandskunden beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags 100 Euro zurück aufs Konto bekommen. Das Angebot gibt es bis zum 15. Oktober und gilt auch in Verbindung mit einem neuen Smartphone.

Diese Kunden bekommen Cashback

Magenta Mobil-Tarife (5G-bereit)

Magenta Mobil S, 6 GB, 38,94 Euro

Magenta Mobil M, 12 GB, 48,69 Euro

Magenta Mobil L, 24 GB, 58,44 Euro

Magenta Mobil XL, unbegrenztes Datenvolumen, 82,81 Euro

Wo bereits verfügbar mit 5G, ansonsten LTE Max mit bis zu 300 Mbit/s

Telefon-und SMS-Flat

HotSpot-Flatrate

EU-Roaming inklusive Schweiz

Bereitstellungspreis einmalig 38,94 Euro

Inklusive sechs Monate Disney+ gratis, dann 4,88 Euro im Monat

StreamOn Music gibt es in allen Tarifen dazu, ab Mobil M auch den StreamOn Music&Video und den StreamOn Gaming gratis

So funktioniert die Cashback-Aktion

Bis zum 15. Oktober in allen Tarifen

Die Cashback-Aktion ist zurück! Nachdem die Telekom zuletzt im Frühsommer 100 Euro Cashback bei Abschluss eines Magenta-Mobilfunktarifs ausgelobt hatte, ist die Aktion jetzt wieder neue gestartet. Dabei ist es ganz egal, ob man einen Neuvertrag abschließt oder ob es sich dabei um eine Vertrags-Verlängerung handelt. Bei der Telekom gibt es jetzt für kurze Zeit alle MagentaMobil-Tarife mit 100 Euro Rückerstattung. Die 100 Euro-Cashback gibt es auch für MagentaMobil Young oder Family Card-Verträge. Wichtig ist nur, dass man sich für die Rückerstattung anmeldet - denn ohne diese Registrierung erstattet die Telekom kein Geld zurück.Die Teilnahmebedingungen sind ansonsten ganz einfach. Für alle Verträge, die vom 21. September bis 15. Oktober abgeschlossen werden, kann man den Bonus anfordern. Das gilt für alle neuen Mobilfunk-Verträge mit und ohne neuem Endgerät in den Tarifen Magenta­Mobil, Magenta­Mobil Young und Family Card. Ausgeschlossen sind dagegen Special-Tarife, Family Card Basic und reine Datentarife. Für Bestandskunden, die in dem Zeitraum eine Vertragsverlängerung durchführen, gibt es ebenfalls die Gutschrift beim Wechsel in einen mindestens gleichwertigen Tarif der aktuellen Generation.Sobald man die Bestätigung des gebuchten Tarifs von der Telekom erhalten hat, kann man sich für die Cashback-Aktion anmelden - das ist wichtig, denn die Erstattung erfolgt nicht automatisch.Um an der Cashback-Aktion teilzunehmen, muss man einige Bedingungen erfüllen (das wichtigste ist die Auftragsbestätigung) und die Auszahlung über eine Sonderseite der Telekom beantragen