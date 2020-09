The Mandalorian - Disney zeigt den ersten Trailer zur zweiten Staffel

Videos automatisch starten

Noch in diesem Jahr startet bei Disney+ die zweite Staffel von The Mandalorian. Jetzt zeigt der Streaming-Dienst einen ersten Trailer zu den neuen Folgen, in denen es natürlich auch ein Wiedersehen mit Baby-Yoda gibt.



The Mandalorian gehört zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Produktionen für den noch recht jungen Online-Dienst Disney+. Dementsprechend wird der Start der zweiten Staffel bereits von vielen Fans ungeduldig erwartet. Ein neuer Trailer soll nun dabei helfen, die Wartezeit bis Ende Oktober ein wenig angenehmer zu gestalten, außerdem gibt das Video einen Aus­blick auf das, was den Mandalorianer und seinen niedlichen Begleiter erwarten. Disney stellt hier neue Verbündete, aber auch neue Gefahren und Feinde in Aussicht.



Auch in Staffel 2 ist wieder Pedro Pascal als der titelgebende Held zu sehen. In weiteren Rollen sind unter anderem Gina Carano, Carl Weathers und Giancarlo Esposito mit dabei. Die neuen Folgen starten am 30. Oktober 2020 bei Disney+.