Stark reduziert: Media Markt startet Rabatt auf SSDs und Festplatten

Die beliebte Speicherwoche mit günstigen SSDs und Festplatten befindet sich im Online-Shop von Media Markt auf der Zielgeraden. Nur noch diese Woche sind die Schnäppchen-Angebote und passende Deals am Abend gültig. Wir zeigen euch die Highlights der Rabattaktion.

Von klassischen SSDs und Festplatten bis hin zum NVMe-Speicher

Günstige SSDs, Festplatten und SD-Karten

MediaMarkt

Stark reduzierte Solid State Drives, externe Festplatten und SD-Karten stehen bei WinFuture-Lesern seit jeher hoch im Kurs. Daher sind die Media Markt-Angebote in den nächsten Tagen besonders interessant. Abseits des neuen Prospekts und des Saturn-Super-Sales zeigt sich die Speicherwoche mit ins­ge­samt neun Schnäppchen, die bis zum 21. September um 9 Uhr früh im Preis gesenkt wer­den. Zusätzlich startet der Elektronikhändler täglich ab 18 Uhr mit weiteren Deals aus der Kategorie der Speichermedien.Auch ohne den Mindestbestellwert von 59 Euro zu erreichen, liefert Media Markt die SSDs und Festplatten versandkostenfrei nach Hause. Al­ter­na­tiv steht die Abholung in den Filialen zur Verfügung. Der Warenbestand der Märkte kann im Online-Shop geprüft werden. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes müssen zur Spei­cher­wo­che nicht eingegeben wer­den. Aller­dings erhalten einige Produkte einen Direktabzug, der erst im Warenkorb sichtbar ist.In Hinsicht auf günstige SSD-Schnäppchen zeigt sich Media Markt im Online-Shop unter anderem mit der SanDisk Ultra 3D SSD, wahlweise mit 1 TB oder 512 GB Speicher , für 87 Euro respektive 48 Euro. Wer anstelle der klassischen 2,5-Zoll-SATA das modernere M.2-Format benötigt, der kann zur WD Blue SN550 NVMe-SSD mit 1 TB greifen, die aktuell mit nur 97 Euro zu Buche schlägt. Letztere verfügt zudem über Transferraten von bis zu 2400 MB/s, während die klassischen SanDisk-SSDs maximal 560 MB/s beim Lesen erreichen. Die Samsung 970 EVO in ihrer NVMe-Version für 130 Euro bietet bis zu 3400 MB/s.Schaut man sich hingegen im Bereich der externen Festplatten um, trifft man bei Media Markt zum Beispiel auf die WD Elements Desktop, die mit einer 6-TB-Kapazität für 97 Euro und samt 8 TB Speicher für 126 Euro lieferbar ist. Dabei handelt es sich um klassische HDD-Datengräber im 3,5-Zoll-Format, die auf den stationären Betrieb ausgelegt sind. Wer mobil sein will, kann unter anderem zur Seagate Expansion+ Portable greifen, die mit 1 TB Spei­cher für 45 Euro oder 4 TB für 88 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Auch die ex­ter­ne SSD SanDisk Extreme Pro Portable mit 1 TB für 164 Euro kommt dafür in Frage.Zu guter Letzt senkt Media Markt den Preis für die SanDisk Extreme MicroSD-Karte samt 64 GB Speicher auf 12 Euro. Im aktuellen Prospekt wird zudem die SanDisk Ultra-Variante mit 128 GB für 14 Euro angeboten. Der nachfolgende Button führt euch direkt zur Rabattaktion in den Online-Shop.