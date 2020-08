Knallhart reduziert: Saturn startet Rabatt auf SSDs und Festplatten

Saturn bringt die Speicher-Knallertage zurück und mit ihnen viele güns­ti­ge Angebote für SSDs, Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten. Die Ra­batt­ak­tion findet im Online-Shop inklusive Deals am Abend nur in dieser Woche statt. Wir zeigen euch die Highlights des Schnäppchen-Sales.

Die so genannten Speicher-Knallertage finden bei Saturn ab sofort und nur bis zum 31. August um 9 Uhr früh statt. Nach bekannter Manier werden acht Produkte aus den Bereichen der Speichermedien in diesem Zeitraum dauerhaft reduziert. Jeden Abend ab 18 Uhr folgen weitere Deals für Solid State Drives, Festplatten und Co., die allerdings nur für wenige Stunden verfügbar sind. Die Lieferung erfolgt für alle reduzierten Produkte der Rabattaktion versandkostenfrei. Auch eine Abholung in den Filialen ist möglich.Abseits der Speicher-Knallertage bietet Saturn weitere günstige Technik-Schnäppchen in seinem jüngsten Prospekt an. Alternativ kann man sich im Online-Shop von Media Markt umsehen, der aktuell gute Angebote im Wahnsinns-Schnell-Verkauf präsentiert. Darunter vor allem Fernseher, Notebooks und Haushaltsgeräte. Schnell sein lohnt sich bei beiden Elektronikhändlern, denn der Rabatt gilt nur solange der Vorrat reicht.Zu den beliebtesten Produkten der Speicher-Knallertage dürften die aus der Solid State Drive-Kategorie zählen. Über einen Direktabzug im Warenkorb verkauft Saturn dabei die SanDisk SSD Plus für 86 Euro und die externe SanDisk Extreme Portable SSD für 135 Euro. Beide Flash-Laufwerke kommen mit jeweils 1 TB Speicherplatz. Wer hingegen sein Notebook oder den Desktop-PCs mit einer NVMe-SSD im M.2-Format aufrüsten möchte, der kann sich die WD Blue SN550 mit einer Kapazität von 1 TB für etwa 101 Euro genauer ansehen. Kom­pak­ter geht es mit der SanDisk SSD Plus samt 480 GB für nur noch 44 Euro bei Media Markt.In Hinsicht auf externe Festplatten bietet die neue Rabattaktion ein HDD-Datengrab in Form der WD Elements Desktop mit großzügigen 6 TB zum Preis von nur 97 Euro. Wer eine höhere Kapazität benötigt, sollte zur Seagate Expansion Desktop greifen, die in dieser Woche mit 8 TB Speicher für 125 Euro und in einer 10-TB-Version für 179 Euro in den Online-Shops von Media Markt und Saturn angeboten wird. Zu guter Letzt wurden die SanDisk Extreme Micro­SD-Karte mit 64 GB auf unter 12 Euro und diverse USB-Sticks der Western Digital-Marke drastisch im Preis gesenkt. Die nachfolgenden Buttons führen euch direkt zu allen Schnäpp­chen-Angeboten.