Leak: Renderbilder zum Motorola Moto E7 Plus & G9 Plus aufgetaucht

Der Smartphone-Hersteller Motorola möchte bald zwei neue Modelle der Moto E- und Moto G-Serie auf den Markt bringen. Zu den beiden Geräten sind nun erste offizielle Renderbilder aufgetaucht. Die Smartphones sind jeweils im Einsteiger-Segment und in der Mittelklasse angesiedelt.

Moto E7 Plus kommt mit Snapdragon 460

Evleaks

Die durchgesickerten Renderbilder wurden zu Marketing-Zwecken erstellt und vom Twitter-Nutzer Evan Blass (via XDA-Developers ) veröffentlicht. Auf den ersten zwei Bildern ist das Motorola Moto G9 Plus in einer goldenen und in einer dunkelblauen Farbvariante zu se­hen. Auf der Rückseite ist eine rechteckige Quad-Kamera zu erkennen. In der linken oberen Ecke der Vorderseite kommt eine Punch Hole-Kamera zum Vorschein. Zu den technischen Spezifikationen sind bislang nur wenige Details bekannt. Das Moto G9 Plus soll über einen 4700 mAh großen Akku verfügen. Die Auflösung der Hauptkamera beträgt 64 Megapixel.Das Moto E7 Plus soll ebenfalls in zwei Farb­vari­an­ten auf den Markt gebracht werden. Im Ge­gen­satz zum Moto G9 Plus verfügt das Moto E7 Plus über eine Frontkamera, die mit Hilfe ei­ner V-Notch in das Display integriert wurde. Der Fingerabdruck-Scanner wurde in das Mo­to­ro­la-Logo auf der Rückseite eingebaut. Im In­ne­ren des Smartphones verrichtet ein Snap­dra­gon 460-SoC, der von vier Gigabyte RAM un­ter­stützt wird, seine Arbeit. Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß. Die Akkukapazität von 5000 mAh dürfte für eine lange Laufzeit sorgen.Wann die zwei neuen Modelle vorgestellt werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher hat Motorola keinen Release-Termin genannt. Womöglich werden die Geräte schon in den kom­men­den Wochen präsentiert. Während das Moto E7 Plus im Einsteiger-Segment an­ge­sie­delt ist, handelt es sich beim Moto G9 Plus um ein Mittelklasse-Smartphone. Zu den genauen Preisen gab es bislang aber ebenfalls noch keine offiziellen Angaben.