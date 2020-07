20 Euro billiger: Allnet Flat mit 20 GB jetzt für 14,99 Euro im Monat

Der Mobilfunkanbieter mobilcom-debitel hat bei einem seiner Tarife den Preis deutlich nach unten korrigiert. Für 15 Euro statt bisher 35 Euro bekommt man eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen und 225 Mbit/s im Download im Telefonica-Netz, die monatlich kündbar ist.

mobilcom-debitel macht eine monatlich kündbare Allnet-Flat billiger

225 Mbit/s bei Telefónica

Im Anschluss noch einmal alle Tarifdetails in der Übersicht:

Allnet- & SMS-Flat

20 GB LTE-Datenvolumen (225 Mbit/s)

Telefonica-Netz

EU-Roaming

monatlich kündbar

14,99€/Monat Grundgebühr

9,99€ einm. Anschlussgebühr

Wer nach einer Mobilfunklösung Ausschau hält, die monatlich kündbar ist, bekommt jetzt bei mobilcom-debitel ein interessantes Angebot geboten. Im Rahmen der Aktion wird der monatliche Preis der 20 GB Allnet Flat um 57 Prozent reduziert, statt 35 Euro werde so monatlich 15 Euro berechnet. Die Reduktion des Preises erfolgt dabei mit einer Gutschrift, die vor Rechnungsstellung erfolgt. Der Anschluss wird über das Netz von Telefónica realisiert. Auch der Anschlusspreis fällt mit 10 Euro geringer aus, normal werden hier 40 Euro für monatlich kündbare Tarife bei Telefónica berechnet.Daten werden in dem Tarif mit einer maximal erreichbaren Downloadrate von 225 Mbit/s übertragen, im Upload liegen in der Spitze 50 Mbit/s an. Wie üblich enthält die Allnet-Flat kostenlose Einheiten für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Auch die Funktionen Voice over LTE und WiFi Call können im Tarif genutzt werden.Trotz der monatlichen Kündbarkeit ist bei dem Tarif eine gewisse Laufzeit zu beachten. Der Aktionspreis wird für die ersten 24 Monate der Nutzung gewährt, ab dem 25. Monat fallen dann 20 Euro an. Bei einer Kündigungsfrist von jeweils zwei Wochen vor Vertragsende gilt es hier also, spätestens im 23. Monat aktiv zu werden.