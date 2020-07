Nur für kurze Zeit: Bis zu 40% Technik-Rabatt zur NBB Black Week

Der bekannte Online-Händler Notebooksbilliger (NBB) startet jetzt mit der Black Week durch. Nur für wenige Tage können Schnäppchen-Jäger beim Kauf von Notebooks, PCs, Monitoren, Smartphones, SSDs und Co. bis zu 40 Prozent sparen. Schnell sein lohnt sich! (Anzeige)

Ab sofort und nur bis einschließlich 6. Juli (Montag) veranstaltet Notebooksbilliger.de seine große Black-Week-Rabattaktion . Auch wenn der Online-Shop bekannt ist für günstige Laptop-Angebote, sind das Sortiment und somit auch die vielen Schnäppchen der NBB Black Week deutlich breiter aufgestellt. So profitieren die Kunden nicht nur von einem Preis­nach­lass in Höhe von bis zu 40 Prozent auf aktuelle Notebooks, sondern auch auf Desktop-PCs, Mo­ni­to­re, Drucker, PC-Hardware, Netzwerk-Produkte, Smartphones und Speichermedien.Artikel auswählen, Rabattcode der jeweiligen Produktseite ein­ge­ben und sparen. Zudem lohnt es sich derzeit gleich doppelt, während der Schnäppchen-Tage bei NBB zuzuschlagen. Notebooksbilliger senkt während der Black Week nicht nur die Preise, sondern gibt auch die Mehrwertsteuersenkung auf 16 Prozent an seine Kunden weiter. Hat man sein Lieblingsprodukt gefunden, sollte man sich allerdings zeitnah entscheiden, viele Artikel sind schnell ausverkauft.Keine NBB-Black-Week ohne stark reduzierte Laptop-Deals. Der Online-Shop bietet in seiner beliebtesten Kategorie einen Rabatt von bis zu 20 Prozent auf Geräte bekannter Marken wie HP, Lenovo, Acer, ASUS und MSI. Auch der Microsoft Surface Laptop 3 befindet sich unter den Angeboten. Zu den günstigen Modellen gehört unter anderem das Lenovo IdeaPad S145 mit 15-Zoll-Display, AMD Ryzen 5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD für nur 418,18 Euro. Das HP 15-db1108ng verzichtet hingegen auf das Windows-Be­triebs­sys­tem, setzt aber auf 16 GB RAM und eine 512 GB SSD zum Sparpreis von nur 417,54 Euro. Pas­send dazu bietet sich das Microsoft 365 Family Office-Paket für nur 53,59 Euro an.Wer sein Notebook oder den Desktop-PC lieber aufrüsten als neu kaufen möchte, profitiert von den günstigen NBB-Angeboten aus der Kategorie der Festplatten und Speichermedien. Hoch im Kurs stehen vor allem die schnellen Solid State Drives der Marken SanDisk und Crucial. Aber auch Zubehör von Kingston und Intenso wurde im Preis gesenkt. Als Best­seller können unter anderem die Crucial MX500 mit 500 GB Speicher für nur 57,09 Euro und die 480 GB große SanDisk SSD Plus für günstige 65,21 Euro ausgemacht werden. Im Bereich der ebenso reduzierten Speicherkarten überzeugen zudem die SanDisk Ultra MicroSD mit 400 GB für knapp 41 Euro oder das Extreme-Modell mit 128 GB für 19,78 Euro.Zu guter Letzt senkt Notebooksbilliger den Preis besonders beliebter AVM-Produkte um 15 Prozent. Der Mesh-WLAN-Router FritzBox 7530 geht somit bereits für 97,35 Euro über die virtuelle Ladentheke. Ebenso können sich die Fritz!Repeater 2400 und 3000 für günstige 66,21 Euro respektive 98,52 Euro sehen lassen. Ist man zudem auf der Suche nach einem guten Profi-Drucker für das Home-Office, überzeugt der Brother MFC-L3710CW für nur 256,57 Euro. Dabei handelt es sich um einen Farblaserdrucker mit 4-in-1-Funktion inklusive einer direkten Anbindung an Cloud-Dienste wie Dropbox, OneDrive, Google Drive und Co. Zu den beliebtesten Monitoren gehört abschließend der 27 Zoll große BenQ GW2780E mit Full­HD-IPS-Display für nur 120,56 Euro.