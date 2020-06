Das selbstfahrende Amazon-Auto kommt: Amazon übernimmt Zoox

Amazon hat das Startup-Unternehmen Zoox , welches an selbst­fahr­enden PKW arbeitet, übernommen. Laut einem Bericht soll Amazon rund eine Milliarde Dollar bezahlt haben - was viel klingt, doch deutlich unter der Bewertung von Zoox liegt.

Hohes Investment und neuen Unternehmensbereich

Zoox Trailer: Das vollautonome Elektroauto

Das berichtet das Online-Magazin The Information zu der überraschenden Übernahme. Den Aufkauf durch Amazon hat das Startup vor kurzem selbst auf seiner Homepage bekannt gegeben und so die Gerüchte bestätigt. Einzelheiten wurden über den Deal nicht genannt, die hat aber The Information zusammengetragen. Da heißt es unter anderem, das Amazon bereit war, 1 Milliarde Dollar zu zahlen. Offiziell bestätigt ist diese Summer aber nicht. Sobald die Übernahme abgeschlossen sei würden die aktuell rund 1000 Angestellten zu dem Onlinehandelsriesen aus Seattle gehören.Interessant ist die Übernahme dabei gleich aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen ist es mit einer Investitionssumme von einer Milliarde Dollar eines der größten Übernahmen, die Amazon bisher getätigt hat. Zum Vergleich: Die Whole Foods-Übernahme soll 13,7 Milliarden Dollar und die Zappos-Übernahme 1,2 Milliarden Dollar gekostet haben. Zum anderen fragen sich nun die Experten, was Amazon mit dem Unternehmen vor hat.Zoox wurde dabei übrigens 2018 mit rund 3,2 Milliarden Dollar bewertet. Damit ist die Übernahme jetzt ein echtes Schnäppchen für Amazon. Gerüchte über die Übernahme gab es dabei schon im Mai. Das Wall Street Journal hatte von den Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen berichtet, die aber unter strenger Geheimhaltung liefen. Amazon hat übrigens auch schon in anderen ähnlichen Startups investiert - dazu gehört Aurora, das von dem ehemaligen Leiter der Google-Abteilung für selbstfahrende Autos geleitet wird und ebenfalls am Autonomen Fahren forscht.