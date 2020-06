Netflix: Diese Länder haben die meisten und besten Filme und Serien

Netflix ist und bleibt der führende Streaming-Anbieter, das Unternehmen bietet seine Inhalte auch praktisch überall an, einzige relevante Aus­nah­me ist China. Doch die Filme und Serien unterscheiden sich oft stark von Land zu Land. Eine Analyse zeigt nun, wo es die besten Inhalte gibt.

Südkorea mit den meisten Oscar-Filmen

Derzeit ist Netflix in 190 Ländern der Welt verfügbar und diese teilen sich stets die Inhalte, die das Streaming-Portal selbst produziert. Die Netflix Originals sind überall verfügbar, bei den Lizenzinhalten sind die Unterschiede teils beträchtlich. Denn die Filmstudios und Rechteinhaber machen für viele Länder eigene Deals, ein Film, der in Deutschland verfügbar ist, muss beispielsweise nicht zwangsläufig in Österreich bereitstehen.Der VPN-Dienst SurfShark hat gemeinsam mit der Netflix-Datenbank Flixwatch eine interessante Studie durchgeführt. Denn man hat sich nicht nur die Anzahl an Inhalten angesehen, sondern diese auch auf deren Qualität analysiert. Und die Macher der Studie haben sich ein interessantes System ausgedacht: Denn man hat sich einerseits angesehen, wie viele Oscar- und Emmy-Gewinner die Länder (mit genügend großen Datensätzen) bieten.Hier ist man zum Fazit gekommen, dass Südkorea am besten abschneidet und 109 Filme bietet, die einen oder mehrere Academy Awards gewonnen haben. Am schlechtesten schneidet Moldawien ab, dort bekommen Netflix-Abonnenten gerade einmal 36 Oscar-Filme zu sehen. Deutschland (62 Oscar-Filme) und Österreich (63) sind hier wie die USA (60) nur im Mittelfeld platziert. Die Schweiz schneidet mit 85 Oscar-Gewinnern deutlich besser ab.Interessant ist auch der Blick auf die gesamte Anzahl an Inhalten: Hier hat die USA die Nase mit 5879 Filmen und Serien vorne. Masse bedeutet aber nicht automatisch Klasse, denn diese Produktionen kommen auf einen IMDb-Wertungsschnitt von 6,95 Sternen. Qualitativ sind Aserbaidschan, Portugal, Georgien, Ukraine und Russland vorne (7,13 Sterne) am besten aufgestellt. Deutschland und Schweiz (7.01 Sterne) sowie Österreich (7.03 Sterne) sind etwas über den USA platziert, eine ähnliche Aufschlüsselung findet man auch für Metacritic-Bewertungen (beide siehe unten).