Wochenübersicht: Neue Serien und Filme bei Netflix, Amazon & Co.

In unserem großen Überblick zeigen wir euch alle neuen Serien und Fil­me, die in dieser Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ anlaufen. Zu den Highlights zählen Blockbuster wie Maleficent und Le­gend sowie neue Folgen von The Blacklist und New Girl.

New Girl: Staffel 7 (09.06.2020)

Lenox Hill (10.06.2020)

Reality Z (10.06.2020)

F is for Family: Staffel 4 (12.06.2020)

Dating Around: Staffel 2 (12.06.2020)

Kriminalfall: Die Suche (12.06.2020)

Das Grab im Wald (12.06.2020)

Da 5 Bloods (12.06.2020)

Jo Koy: In His Elements (12.06.2020)

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 2 (12.06.2020)

The King: Eternal Monarch (13.06.2020)

Alexa & Katie Part 4 (13.06.2020)

Marcella: Staffel 3 (14.06.2020)

The Blacklist: Staffel 7 (14.06.2020)

Ein Schaf ist von der Wolle (12.06.2020)

Cars Toons: Schluckauf (12.06.2020)

Cars Toon: Detektei Hook (12.06.2020)

Maleficent: Mächte der Finsternis (12.06.2020)

Mighty Med - Wir heilen Helden Staffel 1 & 2 (12.06.2020)

Party Zentrale Kurzfilm mit Mike und Sully (12.06.2020)

Die Geheimnisse der Königskobra (12.06.2020)

Toy Story Toons: Kleine Portion (12.06.2020)

Der Glöckner von Notre Dame 2 - Das Geheimnis von La Fidèle (12.06.2020)

Dschafars Rückkehr (12.06.2020)

Die Mumie (09.06.2020)

Legend (11.06.2020)

Goliath96 (14.06.2020)

Alle Juni-Neustarts von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Überblick

Durch den anstehenden Feiertag (Fronleichnam) erhält ein Großteil Deutschlands in die­ser Woche mehr Freizeit spendiert, die viele gerne auf den bekannten Video-Streaming-Platt­for­men verbringen. Die Serien- und Film-Highlights in der Woche vom 8. bis 14. Juni kann man dabei zwar an einer Hand abzählen, doch insgesamt stehen mehr als 25 Neustarts auf dem Programm von Netflix, Prime Video und Disney+ . So gibt es bei Amazon unter anderem Die Mumie mit Tom Cruise und Legend mit Tom Hardy in einer Doppelrolle zu sehen. Disney zeigt seinen Abonnenten hingegen die Fortsetzung von Maleficent mit Angelina Jolie.Serienfans kommen vorrangig bei Netflix auf ihre Kosten. Hier sieht man in dieser Woche die siebte Staffel von New Girl, neue Folgen von F is for Family und eine zweite Season von Da­ting Around. Einen Episoden-Nachschub gibt es zudem für die Serien Marcella, The Blacklist sowie Kipo und die Welt der Wundermonster. Wem die Neustarts in dieser Woche nicht zu­sa­gen, der kann sich auf die kommende Kalenderwoche 25 freuen. Zum Streamen gibt es dann unter anderem die vierte Staffel von Rick and Morty, The Sinner und Filme wie Parasite. Ei­nen kompletten Überblick findet ihr in unseren Juni-Highlights von Netflix Amazon Prime Video und Disney+