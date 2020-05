Streaming-Highlights der Woche: Alle Filme und Serien im Überblick

Wer zum Brücken- und Feiertag mit Langeweile zu kämpfen hat, der kann sich mit über 20 Filmen und Serien bei Laune halten, die in dieser Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten. Unsere Übersicht zeigt alle Neustarts der nächsten Tagen in kompakter Form.

Neue Filme und Serien auf Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video (KW 21)

Der große Blumenkampf (18.05.2020)

Patton Oswalt: I Love Everything (19.05.2020)

Süße Magnolien (19.05.2020)

Ben Platt Live From Radio City Music Hall (20.05.2020)

ARASHI's Diary -Voyage-: Flg. 7 und 9 (21.05.2020)

Geschichtshappen (22.05.2020)

Selling Sunset: Staffel 2 (22.05.2020)

Trailer Park Boys: The Animated Series: Staffel 2 (22.05.2020)

Control Z (22.05.2020)

Die Turteltauben (22.05.2020)

Der Denver-Clan: Staffel 3 (23.05.2020)

Die kleinen Strolche (22.05.2020)

E.T. the Extra-Terrestrial (22.05.2020)

8 Mile (22.05.2020)

Ted (22.05.2020)

Tron Legacy ab 21. Mai (21.05.2020)

Mech-X4 Staffel 1 & 2 (22.05.2020)

Nachts im Museum (22.05.2020)

The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot (20.05.2020)

Homecoming - Staffel 2 [OV/OmU] (22.05.2020)

Das Haus der geheimnisvollen Uhren (24.05.2020)

Freaks - Sie sehen aus wie wir (24.05.2020)

Für viele Bewohner Deutschlands beginnt bereits ab Donnerstag das verlängerte Wo­chen­en­de, welches bekanntlich auch für den einen oder anderen Film- und Serienmarathon genutzt werden kann. Bei Netflix würde sich hierfür unter anderem die dritte Staffel des Denver-Clan oder Filme wie E.T., Ted und 8 Mile anbieten. Wer hingegen sein Amazon-Abo bei Prime Video ausnutzen möchte, der erhält in dieser Woche Zugriff auf die zweite Staffel von Homecoming im Originalton und Filme wie Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black.Freunde der Netflix-Comedy-Specials können sich zudem bereits jetzt über einen neuen Stand-up-Auftritt von Patton Oswalt (King of Queens) freuen. Und nachdem der jüngste Star Wars-Film "Der Aufstieg Skywalkers" bereits seit einigen Wochen bei Disney+ verfügbar ist, startet der neue Video-Streaming-Dienst in den nächsten Tagen zudem mit Tron Legacy, den Staffeln 1 und 2 von Mech-X4 sowie dem Film Nachts im Museum in die 21. Kalenderwoche 2020. Nachfolgend findet ihr alle Neustarts der Woche im Überblick. Wer noch kein Film- und Serien-Abo abgeschlossen hat, gelangt hier direkt zu den kostenlosen Probetagen von Ama­zon Prime Video Disney+ und Netflix