So viel verdienen US-Firmenchefs: AMD-CEO Lisa Su an der Spitze

Wie steht es um die Bezahlung von CEOs? Eine neue Auswertung liefert jetzt einen Überblick, wie es um den Lohn der Firmenchefs in den USA bestellt ist. Die Gewinnerin der Verdienst-Charts: AMD-CEO Lisa Su lässt alle Kollegen hinter sich.

Ein Überblick der bestbezahlten CEOs der USA

AMDs CEO Lisa Su schlägt sie alle

Die Top-Verdiener unter den weiblichen CEOs: Rang: Name Arbeitgeber Verdienst/

Jahr Änderung/

Vorjahr: Gesamtrangliste: Platz 1 Lisa T. Su Advanced Micro Devices (AMD) 58,5 Mio. US-Dollar 338% Platz 1 Platz 2 Marillyn A. Hewson Lockheed Martin 24,4 Mio. US-Dollar 14% Platz 22 Platz 3 Mary T. Barra General Motors 21,3 Mio. US-Dollar -2% Platz 37 Platz 4 Virginia M. Rometty IBM 19,1 Mio. US-Dollar 9% Platz 57 Platz 5 Phebe N. Novakovic General Dynamics 17,8 Mio. US-Dollar -14% Platz 76 Die Top-Verdiener unter den männlichen CEOs: Rang: Name Arbeitgeber Verdienst/

Jahr Änderung/

Vorjahr: Gesamtrangliste: Platz 1 David Zaslav Discovery 45,8 Mio. US-Dollar -65% Platz 2 Platz 2 Robert Iger Walt Disney 45,6 Mio. US-Dollar -31% Platz 3 Platz 3 Shantanu Narayen Adobe Inc. 39,1 Mio. US-Dollar 38% Platz 4 Platz 4 Reed Hastings Netflix 38,6 Mio. US-Dollar 7% Platz 5 Platz 5 Larry J. Merlo CVS Health 36,5 Mio. US-Dollar 66% Platz 6

Im S&P 500 Index werden die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abgebildet - er gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Die US-Presseagentur AP hat jetzt in Zusammenarbeit mit der Daten-Firma Equilar ermittelt, welche der Firmen­chefs von S&P-500-Unternehmen für ihre Arbeit im letzten Geschäftsjahr am besten bezahlt wurden. AP legt dabei aber einige Kriterien an.So müssen die CEOs mindestens zwei Jahre im Dienst der Firma gestanden haben, bevor sie in diese Liste der Bestverdiener aufgenommen werden. Außerdem müssen die sogenannten Proxy-Statements, die u.a. Auskunft über Management-Gehälter geben, zwischen Januar und April 2020 eingereicht worden sein. In der Auswertung landen laut AP damit 329 Top-Manager.Außerdem weist AP darauf hin, dass die Angaben zu Gehältern fast immer auch Aktienoptio­nen mit einbeziehen, die oft für viele Jahre nicht ausbezahlt werden und nur beim Erreichen bestimmter Kriterien wirklich in den Besitz übergehen. "Bei einigen Unternehmen treten große Erhöhungen auf, wenn CEOs innerhalb eines Jahres eine Aktien- oder Optionspaket als Teil einer mehrjährigen Zuwendung erhalten."Mit einem Gehalt von 58,5 Millionen US-Dollar kann demnach der AMD CEO Lisa Su alle anderen Manager-Kollegen in den USA hinter sich lassen. Im Vergleich mit dem Vorjahr steigt der Lohns Sus um satte 338 Prozent. Unter den männlichen Kollegen kann sich David Zaslav vom Discovery Network mit 45,9 Millionen US-Dollar Platz zwei der Top-Verdiener-Charts sichern - er verdient damit aber 65 Prozent weniger als im Vorjahr. Auf Platz drei folgt Robert Iger, CEO von Walt Disney, der mit 45,6 Millionen US-Dollar entlohnt wird. Im Anschluss die Auflistung von AP im Überblick: