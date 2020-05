Nur für 2 Tage: Die Schnäppchen-Kracher bei Media Markt & Saturn

Zum verlängerten Wochenende gehen Media Markt und Saturn mit ihren günstigen Technik-Angeboten in den Schnäppchen-Endspurt. Schon in wenigen Tagen enden viele der Rabattaktionen der Online-Shops, deren Bestpreis-Highlights wir euch in diesem Artikel zeigen.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Günstige SSDs, externe Festplatten, Notebooks und MacBooks

4K-Fernseher, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One stark reduziert

Rabatt auf Smartphones, Lautsprecher, Spiele, Haushaltsgeräte & Co.

MediaSaturn

Die Feiertage zu Pfingsten zeigen sich bei den Elektronikhändlern mit den beliebten Weekend Deals von Saturn. Aber auch die schon länger veranstaltete Streichpreise-Aktion nähert sich dem Ende. Schnell sein sollte man zudem bei den verlängerten Familientagen und dem Preissturz-Rabatt bei Media Markt. Gleiches gilt für die günstigen SSDs und Festplatten der Speicherwoche . Hier enden die Schnäppchen-Deals am Dienstag um 10 Uhr. Eine Woche länger kann man sich über die 19-Prozent-Aktion auf Smartphones, Wearables und Zubehör von Samsung freuen. Spezielle Gutscheine oder Cou­pon-Codes werden für die Rabattaktionen nicht benötigt.Wie für die Online-Shops von Media Markt und Saturn üblich, werden Technik-Angebote über das gesamte Sortiment verstreut. Aktuell stehen vorrangig Smartphones, Spielekonsolen, Fernseher und Notebooks bei den Schnäpp­chen-Jägern hoch im Kurs. Ein guter Preisnachlass wird zudem auf Tablets, Spiele und PC-Zubehör wie SSDs, externe Festplatten, Speicherkarten, Monitore und WLAN-Drucker ge­bo­ten. Auch das Durchstöbern der Prospekte in den Kategorien der Haushaltsgeräte könnte sich lohnen. Die Lieferung nach Hause ist oftmals versandkostenfrei. Alternativ steht auch der Abholung in einer Filiale nichts im Weg.Großen Gefallen finden WinFuture-Leser an der in wenigen Tagen endenden Speicherwoche bei Media Markt. In den Online-Shops werden dabei vor allem SSDs, Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks stark reduziert angeboten. Zu den Highlights zählt die Crucial MX500 SSD mit 1 TB Speicher für 109 Euro und die WD Blue SN550 NVMe SSD mit 1 TB für 119 Euro. Auch Saturn zeigt sich in den Weekend Deals mit der Samsung 860 EVO Basic SSD mit 1 TB für knapp 130 Euro. In Hinsicht auf Festplatten bietet sich die externe WD Elements mit 5 TB Speicher für 99 Euro oder das HDD-Datengrab WD Elements Desktop mit 10 TB für 189 Euro an. Aufgrund der großen Nachfrage kann es allerdings zu längeren Lieferzeiten kommen.Einen Blick sollte man zudem auf die vielen Notebook-Angebote werfen. Zu den günstigeren Modellen gehört das Lenovo IdeaPad S145 für 499 Euro. Mit dabei sind ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display, Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD. Wem die Leistung eines Intel Core i3 ausreicht, der kann mit dem Acer Aspire 3 für 439,99 Euro eine ähnliche Ausstattung erhalten und 60 Euro sparen. Im Premium-Bereich steht hingegen das Apple MacBook Air mit 256 GB SSD für 1129 Euro im Mittelpunkt des Sales. Abgesehen vom macOS-Laptop werden alle Geräte mit Windows 10 ausgeliefert. Optional erhält man Microsoft 365 Family samt Word, Excel und PowerPoint zum Preis von 59,99 Euro mit dazu.In Hinsicht auf günstige Fernseher mit hoher 4K-Auflösung und Funktionen wie HDR, Dolby Atmos und Streaming-Apps zeigt sich zum Wochenende der 55 Zoll große Grundig 55 GUB 7062 in der Fire-TV-Edition für 399 Euro als Neuling in den Prospekten und Angeboten der Online-Shops von Media Markt und Saturn. Das Gute: Die Grundig DSB 970 Soundbar legen die Händler kostenlos oben drauf. Für sie wären sonst über 90 Euro fällig. Zu den Dau­er­bren­nern gehören weiterhin der Samsung UE 65 RU 7099 mit 65-Zoll-Diagonale für 599,99 Euro und seine kompaktere 55-Zoll-Variante für preiswerte 459,99 Euro. Und wer nur das Mi­ni­mum zum niedrigen Preis sucht, der greift zum Hisense H 55 B 7100 (55 Zoll) für 299 Euro.Hat man den passenden Fernseher bereits im Wohnzimmer stehen und liebäugelt mit einer neuen Spielekonsole, sollte man sich die Days of Play bei Saturn genauer ansehen. Hier werden Konsolen-Bundles, Spiele, Controller und Zubehör der PlayStation 4 und PS4 Pro für kurze Zeit besonders günstig angeboten. Mit etwas Glück erwischt man zudem den Zeitraum, in dem die Nintendo Switch erhältlich ist. Erst gestern gab es bei Media Markt und Saturn einen Nachschub. Die Switch Lite ist hingegen dauerhaft lieferbar, aktuell sogar für nur 210 Euro. Bei der Xbox One S empfiehlt sich hingegen die All-Digital-Edition samt den Spielen Fortnite, Minecraft und Sea of Thieves für günstige 220 Euro.Sehr gute Angebote bieten die Online-Shops von Media Markt und Saturn derzeit auf Smart­phones ohne Vertrag, vor allem auf Samsung-Geräte. Denn in der Galaxy Week spendieren die Elektronikhändler euch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Die Rabattaktion bringt zum Beispiel das beliebte Samsung Galaxy A51 für 268 Euro zum Vorschein und selbst High-End-Modelle wie das Samsung Galaxy S20 gibt es bereits ab 696 Euro zu kaufen. Einen Blick solltet ihr zudem auf den Vorgänger Samsung Galaxy S10 werfen, der mit nur 529 Euro zu Buche schlägt. Und wenn es doch ein Apple-Smartphone sein soll, wird das iPhone 11 mit 128 GB Speicher auf 777 Euro reduziert und auch das iPhone XS mit 256 GB gibt es zu diesem Preis.Zu guter Letzt finden wir Gefallen am Beats Solo 3 Wireless Bluetooth-Kopfhörer für gute 111 Euro und dem Marshall Kilburn II Bluetooth-Lautsprecher für nur 159 Euro. Saturn bie­tet zudem derzeit ein Gaming-Paket für 79 Euro an, in dem man verschiedene Top-Spiele für die Nintendo Switch, Xbox One und PS4 selbst kombinieren kann. Auch bringen die Rest­pos­ten-Deals einige gute Schnäppchen zum Vorschein, genauso wie die Sonderangebote für Haus­halts­ge­rä­te wie Wasch­ma­schi­nen, Kühl­schrän­ke, Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten und Co. Nach­fol­gend führen euch die Links direkt zu den Rabattaktionen der Online-Shops. Zur besseren Übersicht haben wir das jeweilige Ablaufdatum mit angegeben.