Speicherwoche: Stark reduzierte SSDs & Festplatten bei Media Markt

Der Elektronikhändler Media Markt startet in seinem Online-Shop ab so­fort mit einer neuen Speicherwoche durch. Für kurze Zeit sind vor allem SSDs, externe Festplatten, MicroSD-Karten und USB-Sticks stark re­du­ziert. Wir zeigen euch die Highlight-Angebote der Rabattaktion.

Günstige Speicher-Deals von Crucial, Western Digital und SanDisk

Günstige SSDs, Festplatten, SD-Karten & Co.

MediaMarkt

Bis zum 2. Juni um 9 Uhr haben Schnäppchen-Jäger die Möglichkeit bei den günstigen Tech­nik-Angeboten aus dem Bereich der Speichermedien zuzuschlagen. Die Eingabe von spe­ziel­len Gutscheinen oder Coupon-Codes ist für den Rabatt nicht notwendig. Für die Ge­samt­dau­er der Speicherwoche werden neun Produkte dauerhaft zum reduzierten Preis angeboten, da­run­ter SSDs, externe Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten. Jeden Abend im Zeitraum zwi­schen 18 Uhr und 9 Uhr kommen weitere Blitzangebote hinzu.Die Lieferung nach Hause erfolgt für alle Sonderangebote der Rabattaktion ver­sand­kos­ten­frei. Alternativ steht Media Markt-Kunden nach der Bestellung im Online-Shop die Re­ser­vie­rung zur Abholung in einer Filiale vor Ort zur Verfügung, wenn sie das Produkt zum Beispiel noch am selben Tag in einem nahegelegenen Markt abholen möchten.Vor allem der Hersteller Western Digital kann sich während der Speicherwoche bei Media Markt mit guten Angeboten platzieren. Ihm gehören nicht nur alle Produkte der WD-Marke, sondern auch die von SanDisk. Zu den Highlights zählt die portable Festplatte WD Elements , die wahlweise mit 1,5 TB oder 5 TB Speicher bereits ab 55 Euro verkauft wird. Zudem ste­hen zwei Versionen der WD Elements Desktop zur Auswahl, die mit 3,5-Zoll-Festplatten be­stückt sind und somit Speicherkapazitäten von bis zu 10 TB bieten. Für sie werden unter den Sonderangeboten im Online-Shop nur noch 99 Euro fällig, wenn man sich für die 6-TB-Ver­sion entscheidet.In Hinsicht auf neue SSDs setzt Media Markt auf zwei interne Varianten. Das klassische 2,5-Zoll-Format bedient die Crucial MX500 mit 1 TB Speicher für 109 Euro. Moderner und schnel­ler tritt hingegen die WD Blue SN550 NVMe auf. Sie findet in M.2-Slots Platz und er­mög­licht über den PCIe-Standard Übertragungsraten von bis zu 2400 MB/s. Nach einem Di­rekt­ab­zug schlägt das Solid State Drive von WD samt 1 TB Speicher mit nur 119 Euro zu Bu­che. Ab­seits davon wird die SanDisk Extreme MicroSD-Karte mit 64 GB für günstige 12 Euro an­ge­bo­ten und die SanDisk Ultra USB-Sticks starten mit 128 GB bereits ab 16 Euro.