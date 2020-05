Neue WinSIM LTE-Aktion: Mehr Daten, weniger zahlen, neue Handys

Doppeltes Datenvolumen gibt es jetzt für kurze Zeit in dem Einsteiger­tarif von WinSIM : Die Drillisch-Marke bietet bis zum 26. Mai den LTE ALL 1 GB-Tarif günstiger (4,99 statt 6,99 Euro im Monat) und mit auf 2 GB verdoppelten Datenpaket an.

WinSIM LTE All-Aktions-Tarife

WinSIM LTE All 1 GB jetzt mit 1 GB Extra-Datenvolumen (also 2 GB gesamt) jetzt für 4,99 statt 6,99 Euro monatlich

WinSIM LTE All 3 GB jetzt mit 1 GB Extra-Datenvolumen (also 4 GB gesamt) jetzt für 6,99 statt 7,99 Euro monatlich

WinSIM LTE All 5 GB jetzt mit 1 GB Extra-Datenvolumen (also 6 GB gesamt) jetzt für 8,49 statt 12,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

9,99 Euro Bereitstellungspreis Euro bei den Verträgen ohne Laufzeit

Kündigungsfrist je drei Monate

O2-Netz

Das Angebot ist bis zum 26. Mai um 11 Uhr online erhältlich.

Flexibel bleiben

Rabatt-Aktion bis zum 26. Mai

Drillisch

Auch die weiteren Tarife werden in der Aktion für eine Woche günstiger als bislang und mit mehr Datenvolumen zu haben sein. Alle Angebote gelten aber nur bei Buchung bis zum 26. Mai und können wahlweise mit und ohne Vertragslaufzeit bestellt werden. Wichtig zu wissen: Drillisch hat die Kündigungsfrist jeweils auf drei Monate gesetzt. So kann man auch bei den Tarifen ohne Laufzeit nicht mehr monatlich den Vertrag beenden.Interessant sind die Aktionen für Nutzer, die keine echte Daten-Flatrate für die Internetnutzung unterwegs benötigen, aber gern "unendlich" telefonieren oder SMS schreiben wollen. In den allen Tarifen gibt es bei WinSIM nämlich eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Außerdem bleibt der Vorteil, dass man sich nicht für zwei Jahre binden muss.WinSIM nutzt das Netz von O2. Angeboten werden maximale Downloadgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s und 32 Mbit/s im Upload. Nach Er­reichen des inkludierten Daten­volumens startet bei WinSIM die Daten­auto­matik, bei der man bis zu drei Mal auto­matisch 200 MB für je 2 Euro dazu­ge­bucht bekommt. Die Daten­auto­matik kann man aber auch selbst abschalten, beziehungs­weise muss das sogar machen, wenn man sie nicht nutzen will (einfach online über die Service­welt oder in der WinSIM-App). Dann drosselt WinSIM die rest­liche Zeit bis zum Monats­ende auf 16 Kbit/s.Wer möchte, kann sich eine eSIM anstelle der regulären SIM als Ersatzkarte bestellen und diese dann in den entsprechenden Endgeräten nutzen. Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt außerdem derzeit zehn Euro Wechselbonus gutgeschrieben. Ein neues Smartphone ( zum Beispiel das iPhone SE ) kann man sich bei den Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit noch dazu aussuchen. Man zahlt dann einen höheren Monatspreis und einen einmaligen Gerätepreis ab 1 Euro.Interessant sind die Angebote auch, da man alle Tarife mit oder ohne Mindest-Laufzeit buchen kann. Der reduzierte Monatspreis und das Daten-Extra gelten, solange man den Tarif nutzt. Die monatlichen Entgelte sind in jedem Fall identisch. Kunden zahlen nur für die Varianten ohne Laufzeit einen Bereitstellungspreis von 9,99 Euro, bei den Laufzeitverträgen über 24 Monate entfällt die Bereitstellung derzeit komplett.