LTE All 10 GB Aktion: Jetzt nur 12,99 Euro im Monat mit 50 Mbit/s

Bei der Mobilfunkmarke WinSIM kann man sich jetzt für kurze Zeit eine 10 GB LTE-Allnetflat für 12,99 Euro im Monat sichern. Auch andere Tarife wurden kräftig im Preis gesenkt, ein Blick lohnt sich. Zudem führt WinSIM eine Änderung bei der Kündigungsfrist ein.

"Unendlich" telefonieren und SMS schreiben

Neue Kündigungsfristen

WinSIM-Aktion bis 19. Mai

Datenvolumen 3 GB LTE jetzt für 5,99 statt 7,99 Euro monatlich

Datenvolumen 5 GB LTE jetzt für 7,99 statt 12,99 Euro monatlich

Datenvolumen 10 GB LTE jetzt für 12,99 statt 22,99 Euro monatlich

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro für Verträge ohne Vertragslaufzeit

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s Download und 32 Mbit/s Upload

Datenautomatik deaktivierbar

Flat-Telefonie in alle deutsche Netze

Flat-SMS in alle deutsche Netze

EU-Roaming

Tethering ist möglich

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

O2-Netz

Jetzt für kurze Zeit

Drillisch

Seid ihr Vielsurfer oder nur ab und an mobil auch im Internet unterwegs? Bei WinSIM gibt es jetzt bis zum 19. Mai vor allem für alle Smartphone-Nutzer, die eigentlich nur einen kurz­fristigen Vertrag suchen, ein paar interessante Tarif-Lösungen. Wer den Datenverbrauch sehr gut kennt, kann jetzt ein Schnäppchen machen: Es gibt zum Beispiel 3 GB für 5,99 Euro, 5 GB für 7,99 Euro oder 10 GB für 12,99 Euro. Alle Tarife enthalten eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutsche Netze, eine EU-Auslands-Flat und Downloadgeschwindigkeiten von maximal 50 Mbit/s. Im Upload sind übrigens bis zu 32 Mbit/s möglich.Besonders interessant sind die Aktionen für Nutzer, die keine unbegrenzten Datenpakete benöti­gen, aber gern "unendlich" telefonieren und SMS schreiben wollen.WinSIM nutzt dafür das Netz von O2/Telefonica und bietet alle Tarife mit oder ohne Vertragslaufzeiten an. Aber Achtung: In diesen Angeboten gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, man bleibt also mindestens ein Quartal an den Tarif gebunden. Das war bei WinSIM in den bisherigen Angeboten nicht so, es galt eine monatliche Kündigungsmöglichkeit. Die entfällt jetzt.