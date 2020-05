Search Chips: Google stattet Gmail mit einer besseren Suchfunktion aus

Google scheint derzeit die Suchfunktionen von verschiedenen Diensten zu überarbeiten. Vor kurzem wurde der Play Store mit neuen Filter-Optionen ausgestattet . Parallel dazu hat das Unternehmen an sogenannten Search Chips, die jetzt bei allen Gmail-Nutzen angezeigt werden, gearbeitet.

Suchergebnisse werden schneller gefiltert

GcMail - Mail-Client aus Deutschland

Mozilla Thunderbird - Kostenloser E-Mail-Client

Bei den Search Chips handelt es sich um eine nützliche Erweiterung der Suchfunktion. Wäh­rend die normale Suche standardmäßig alle Mails des aktuellen Ordners auf den gegebenen Text durchsucht und Filter-Attribute vollständig ausgeschrieben werden müssen, können mit den Search Chips ohne großen Aufwand weitere Einschränkungen vorgenommen werden.Die Search Chips werden eingeblendet, sobald der Nutzer eine Suchanfrage gestartet hat. Un­ter dem Suchbegriff werden verschiedene But­tons, mit denen die Ergebnisse gefiltert werden können, angezeigt. Es ist möglich, einen Zeit­raum, in welchem die gesuchte Mail gesendet oder emp­fan­gen wurde, zu spe­zi­fi­zie­ren. Au­ßer­dem kann festgelegt werden, ob die Mail einen Anhang enthält oder noch nicht gelesen wurde.Die Filter stellen an sich keine Neuerung dar. Schon seit einiger Zeit verfügt Gmail über er­wei­ter­te Sucheinstellungen, in denen entsprechende Parameter ausgewählt werden können. Zudem können Attribute wie "has:attachment" im Suchfeld berücksichtigt werden. Mit den Search Chips wird die Suche allerdings erheblich einfacher gestaltet.Das Update wurde bereits in den letzten Monaten für die Nutzer der G Suite ausgerollt. Dem­nächst soll das Feature dann allen Gmail-Nutzern zur Verfügung stehen. Der Rollout erfolgt in Wellen, sodass die Search Chips bei einigen Anwendern erst in den nächsten Tagen zum Vorschein kommen dürften. Bei vielen Nutzern soll das Feature aber schon zu sehen sein.