Huawei Watch GT 2e: Neue Smartwatch mit 14 Tagen Akkulaufzeit

Huawei will in zehn Tagen bekanntermaßen die neue Huawei P40-Serie vorstellen. Parallel dazu kommt aber auch eine neue Smartwatch des chinesischen Herstellers auf den Markt, die Huawei Watch GT 2e. Wir haben schon jetzt diverse Bilder und die technischen Daten vorliegen.

Technische Daten zur Huawei Serie GT 2e (HCT-B19) Bildschirm 1,39 Zoll, 454 x 454 Pixel, AMOLED, Touchscreen Speicher 16 MB Arbeitsspeicher, 4 GB Flash-Speicher Sensoren Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass (Digital), Herzfrequenzmessung, Schrittzähler, Bewegungssensor, Mikrofon Konnektivität Bluetooth 5.1, SMS-Benachrichtigungen Kompatibilität Android 4.4 und höher, iOS 9.0 und höher Besonderheiten GPS-Unterstützung, Sprachsteuerung, Messung von Kilokalorien, Schlafverfolgung, Herzrhythmus-Monitor, Wasserdicht Material Metall/Kunststoff Akku Li-Ion, 455 mAh, Ladezeit 1,5 h, Batteriereichweite laut Hersteller bis zu 14 Tage Maße 53 x 10,8 x 46,8 mm Gewicht 25 Gramm

Huawei

Die Huawei Watch GT 2e ist wohl vor allem ein Design-Update für die zusammen mit dem Mate 30 im letzten Jahr gestartete Huawei Watch GT 2. Die technischen Daten scheinen sich anders als die Optik nämlich nicht wirklich geändert zu haben, so dass das Display und die Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen unverändert bleiben.So wird die neue Huawei Watch GT2e mit einem 1,39 Zoll großen AMOLED-Display daherkommen, das rund geschnitten ist und mit 454x454 Pixeln eine relativ hohe Auflösung bietet. Unter der Haube steckt vermutlich wieder der HiSilicon Hi1132, ein extrem stromsparender ARM Cortex-M3-SoC, der das hier verwendete sogenannte RTOS antreibt. Hinzu kommen vier Gigabyte interner Flash-Speicher sowie Bluetooth 5.1 für den Aufbau der Verbindung zum jeweiligen Smartphone.Der Akku der neuen Huawei Watch GT 2e ist mit 455mAh laut unseren Quellen genau so groß wie bei der normalen Watch GT 2. Die Energieversorgung erfolgt wie bisher über magnetische Kontakte auf der Rückseite der Uhr, die man beim Auflegen mit einem entsprechenden Adapter verbindet. Dort befinden sich auch die optischen Sensoren des Herzfrequenzmessers.Die Huawei Watch GT 2e ist mit einem Durchmesser von gut 46 Millimetern wieder eine eher große Smartwatch , die mit ihrem "sportlichen" Design ganz klar in Richtung männlicher Nutzer zielt, die gern aktiv sind. Gerade bei der neuen Mint-Grün gehaltenen Version dürften aufgrund des zweifarbigen Armbands einige Erinnerungen an die Apple Watch aufkommen, bei der bestimmte Modelle ein sehr ähnliches Design aufweisen.Bisher ist zur Preisgestaltung der Huawei Watch GT2e Smartwatch nichts offizielles bekannt, einige Händler sprechen jedoch von rund 200 Euro, die für die Uhr fällig werden sollen.