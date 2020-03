Diese Woche bei Netflix: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 12)

Gerade in Zeiten des Coronavirus und einem anstehenden Lockdown sind Netflix-Filme und -Serien Gold wert. In der dritten Märzwoche hält der bekannte Streaming-Dienst mehr als 15 Neustarts bereit, die wir euch in unserer kompakten Übersicht näher bringen wollen.

Neue Filme und Serien bei Netlix vom 16. bis 22. März (KW 12)

The Boss Baby: Wieder im Geschäft: Staffel 3 (16.03.2020)

Bert Kreischer: Hey Big Boy (17.03.2020)

Altered Carbon: Resleeved (19.03.2020)

Der Brief für den König (20.03.2020)

Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker: Miniserie (20.03.2020)

Über das Ergebnis hinaus (20.03.2020)

Maska (20.03.2020)

Feel Good (20.03.2020)

Der Schacht (20.03.2020)

Fangio - Der Mann, der die Maschinen zähmte (20.03.2020)

Großkatzen und ihre Raubtiere (20.03.2020)

Greenhouse Academy: Staffel 4 (20.03.2020)

Archibalds große Pläne: Staffel 2 (20.03.2020)

Dino Girl Gauko: Staffel 2 (20.03.2020)

Buddi (20.03.2020)

War Dogs (22.03.2020)

I, Tonya (22.03.2020)

Für Sci-Fi- und Anime-Fans dürfte sich in der Woche vom 16. bis 22. März ein Blick auf den Filmlohnen, der als computeranimiertes Spin-Off zur beliebten Realserie am 19. März auf Netflix startet. Wer sich hingegen nach neuen Fantasy-Aben­teuern sehnt, der könnte mit der erste Staffel vonauf seine mo­nat­li­chen Abo-Kosten kommen. Mit den beiden Hollywood-Filmenmit Jonah Hill sowie Miles Teller undmit Margot Robbie, zeigt Netflix zudem zwei lohnenswerte, bio­gra­phi­sche Comedy-Dramen.Eltern, die von der Schulen- und Kita-Schließung in Deutschland betroffen sind, werden sich wahrscheinlich freuen, dass Netflix auch sein Kinder- und Jugendprogramm aufstockt. In die­ser Woche geht unter anderemin seine dritte Staffel und neue Episoden vonundwerden in die gro­ße Online-Videothek aufgenommen. Für Kinder unter 4 Jahren soll sich die Serieeig­nen, die als farbenfroh und unterhaltsam beschrieben wird.Die zweite Staffel der Serie Altered Carbon war Ende Februar bei Netflix gestartet . Wer noch tiefer in die Scifi-Welt eintauchen möchte, in der das menschliche Bewusstsein nach dem Tod in eine neue Hülle übertragen werden kann, kann dies schon bald mit dem com­pu­ter­ani­mier­ten Spin-off Altered Carbon: Resleeved tun.Der erste Trailer umreißt die Handlung des Animationsfilms des japanischen Drehbuchautors Dai Sato (Cowboy Bebop): So wie in der Realserie steht der Söldner Takeshi Kovacs im Mit­tel­punkt, der dieses Mal in einem Mordfall in den Reihen des Misomoto-Klans ermittelt und dabei Unterstützung durch die Tätowiererin Holly erhält.Fantasy-Serien liegen weiterhin stark im Trend und da überrascht es wenig, dass Netflix schon bald einen weiteren Vertreter des Genres ins Rennen schickt. Der Brief für den König basiert auf einer gleichnamigen Jugendromanreihe aus den 1960er Jahren, die Serie soll aber natürlich auch das Interesse erwachsener Zuschauer wecken.Im Mittelpunkt von Der Brief für den König steht ein junger Knappe namens Tiuri (gespielt von Amir Wilson), der eines Tages eine wichtige Mission erhält: Er soll einen Brief an den König überbringen, dessen Inhalt das Schicksal des gesamten Königreiches verändern könnte. Wenig überraschend steht dem Jungen keine einfache Reise bevor, denn Reiter, Räuber und Ritter wollen ihm das kostbare Schriftstück abnehmen.