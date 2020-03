Altered Carbon: Resleeved - Netflix zeigt den ersten Trailer zum Film

Die zweite Staffel der Serie Altered Carbon war Ende Februar bei Netflix gestartet . Wer noch tiefer in die Scifi-Welt eintauchen möchte, in der das menschliche Bewusstsein nach dem Tod in eine neue Hülle übertragen werden kann, kann dies schon bald mit dem computeranimierten Spin-off Altered Carbon: Resleeved tun.Der erste Trailer umreißt die Handlung des Animationsfilms des japanischen Drehbuchautors Dai Sato (Cowboy Bebop): So wie in der Realserie steht der Söldner Takeshi Kovacs im Mittelpunkt, der dieses Mal in einem Mordfall in den Reihen des Misomoto-Klans ermittelt und dabei Unterstützung durch die Tätowiererin Holly erhält.Altered Carbon: Resleeved ist bereits am 19. März 2020 exklusiv bei Netflix zu sehen.