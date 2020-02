Altered Carbon: Offizieller Trailer zum Netflix-Start von Staffel 2

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Streaming-Dienst Netflix hat einen weiteren Trailer zu Altered Carbon - Das Un­sterb­lich­keits­programm veröffentlicht und zeigt darin reichlich neues Material aus Staffel 2 der erfolgreichen Science-Fiction-Serie, in der technischer Fortschritt es den Menschen er­mög­licht, ihr Bewusstsein in einen neuen Körper zu übertragen.Wer in der Welt von Altered Carbon stirbt, kann sein digitalisiertes Bewusstsein in einen neuen Körper, den sogenannten "Sleeve", übertragen. Genau dadurch lässt sich auch der Wechsel des Hauptdarstellers problemlos erklären. Denn während der Protagonist Takeshi Kovacs in Staffel 1 noch von Joel Kinnaman gespielt wurde, ist es nun Anthony Mackie, der den Ex-Soldaten verkörpert. Dieser sucht aber auch weiterhin nach seiner großen Liebe Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), die jedoch als verstorben gilt. In den neuen Folgen wird sich Kovacs außerdem wohl noch den Geistern seiner Vergangenheit stellen müssen.Staffel 2 von Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm startet am 27. Februar 2020 bei Netflix. An diesem Datum werden dann zehn neue Folgen für Fans bereitstehen.