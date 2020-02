Netflix zeigt den ersten Trailer zur Serie 'Der Brief für den König'

Videos automatisch starten

Fantasy-Serien liegen weiterhin stark im Trend und da überrascht es wenig, dass Netflix schon bald einen weiteren Vertreter des Genres ins Rennen schickt. Der Brief für den König basiert auf einer gleichnamigen Jugendromanreihe aus den 1960er Jahren, die Serie soll aber natürlich auch das Interesse erwachsener Zuschauer wecken.



Im Mittelpunkt von Der Brief für den König steht junger Knappe namens Tiuri (gespielt von Amir Wilson), der eines Tages eine wichtige Mission erhält: Er soll einen Brief an den König überbringen, dessen Inhalt das Schicksal des gesamten Königreiches verändern könnte. Wenig überraschend steht dem Jungen keine einfache Reise bevor, denn Reiter, Räuber und Ritter wollen ihm das kostbare Schriftstück abnehmen.



Der Brief für den König startet am 20. März 2020 mit sechs Folgen exklusiv bei Netflix.