Spenser Confidential - Erster Trailer zur Action-Komödie von Netflix

Nach 6 Underground im vergangenen Dezember bereitet Netflix schon den Start der nächsten hochkarätigen Actionkomödie aus Eigenproduktion vor. In Spenser Confidential räumt Mark Wahlberg als Ex-Cop im Untergrund Bostons auf. Wie das aussieht, zeigt der Streaming-Dienst jetzt in einem ersten Trailer.Spenser Confidential ist eine Adaption von "Wonderland", dem zweiten Spenser-Roman des Schriftstellers Ace Atkins: Kurz nachdem der ehemalige Polizist Spenser (gespielt von Mark Wahlberg) aus dem Gefängnis entlassen wurde, steht er unter Verdacht, zwei seiner ehemaligen Kollegen ermordet zu haben. Zusammen mit seinem Zimmergenossen Hawk (Winston Duke) und seiner Ex-Freundin Cissy (Iliza Shlesinger) begibt er sich ein weiteres Mal in die Verbrecherwelt Bostons, um die wahren Täter zur Strecke zu bringen.Regie bei Spenser Confidential führt Peter Berg (Lone Survivor), der in der Vergangenheit schon häufiger mit Mark Wahlberg zusammengearbeitet hat. Start des Films ist am 6. März 2020 bei Netflix, außerdem wird er in ausgewählten Kinos auch auf großer Leinwand zu sehen sein.