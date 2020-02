Castlevania - Erster Trailer zur Staffel 3 der Netflix-Serie veröffentlicht

Die auf der gleichnamigen Videospielreihe basierende Anime-Serie Castlevania geht bei Netflix demnächst in die bereits dritte Staffel. In einem ersten Trailer vermittelt der Streaming-Dienst einen kurzen Eindruck davon, was uns in den neuen Folgen erwartet.Castlevania gehört zu den erfolgreichsten Anime-Serien bei Netflix. Da überrascht es wenig, dass die Geschichte um Belmont, Sypha, Alucard und Co. schon bald weitererzählt wird. Ein erster Trailer zeigt jetzt, dass sich die drei Helden auch weiterhin mit neuen Manifestationen des Bösen herumschlagen müssen, um so die Menschen vor ihrer Vernichtung zu bewahren.Der Termin für die neuen Folgen steht schon seit einiger Zeit fest: Demnach fällt der Startschuss am 5. März 2020 exklusiv bei Netflix. Ab diesem Datum werden dann zehn neue Folgen zum Abruf bereitstehen.