Mieten statt kaufen: Grover steigt bei Handy-Discounter Aldi Talk ein

Der Technik-Vermieter Grover bietet seinen "Leasing"-Service für Smart­phones ab sofort auch beim Discounter-Provider Aldi Talk an. Wer sein neues Mobiltelefon nicht zum Vollpreis oder subventioniert über einen Handyvertrag beziehen möchte, findet nun die Option zum Mieten.

Eine Alternative zum Vollpreis, Vertrag oder Ratenkauf

Alle Optionen und Smartphones im Überblick

Grover

Nachdem Grover einer breiten Masse bereits vor Jahren durch die Kooperation mit den bei­den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn vorgestellt wurde, weitet der Anbieter unter dem Motto "Mieten statt kaufen" sein Geschäftsfeld weiter aus. Neben der Media-Saturn-Grup­pe, Conrad und Gravis geht das Unternehmen jetzt eine Partnerschaft mit dem Mo­bil­funk-Discounter Aldi Talk ein. Die Smartphone-Auswahl des Vermieters ist zum Start jedoch stark eingeschränkt. In den meisten Fällen werden nur ausgewählte Flaggschiffe von Apple, Samsung, Huawei und Sony zur Miete ausgeschrieben.Auf einer speziellen Aktionsseite präsentieren sich Aldi Talk und Grover aktuell mit neun iOS- und Android-Smartphones , die zu Preisen zwischen 17,90 Euro und 169,90 Euro pro Monat ausgeliehen werden dürfen. Interessenten haben dabei die Wahl, die Min­dest­miet­dau­er auf einen, drei, sechs oder zwölf Monate festzulegen. Mit längerer Mietdauer wird die monat­li­che Belastung dabei natürlich geringer.Enthalten ist wie üblich auch das Aldi Talk Star­ter-Set mit 10 Euro Start­gut­haben für das Surfen und Telefonieren im Netz der Telefónica Deutsch­land (O2). Der "Grover Care"-Service ist bei allen Smartphones enthalten und deckt die Kosten sämtlicher Schäden zu 90 Prozent ab. Normale Gebrauchsspuren und Ge­rä­te­feh­ler werden laut Grover vollständig abgedeckt.Die Kooperation zwischen Grover und Aldi Talk soll vorerst auf einen Zeitraum von drei Mo­na­ten (via Caschys Blog ) beschränkt sein. Für die meisten Endkunden dürften, auch in An­be­tracht eines möglicherweise hohen Wie­der­ver­kaufs­wert des Smartphones, die Anschaffung zum Vollpreis, subventioniert über einen Mo­bil­funk­ver­trag oder per oftmals zinsfreier Ra­ten­zah­lung, die attraktiveren Optionen im Ver­gleich zur Miete darstellen. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich sich Grover weiterhin am Markt plat­ziert und ob man in Zukunft auch über güns­ti­ge­re Preise für die Kurzzeitmiete nachdenkt.