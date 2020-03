Samsung Galaxy A41: Rendervideo zeigt neues Mittelklasse-Smartphone

Nachdem Samsung mit dem Galaxy A51 und A71 im vergangenen Monat schon zwei Mittelklasse-Smartphones vorgestellt hat, soll demnächst ein weiteres Gerät auf den Markt gebracht werden. Das Samsung Galaxy A41 ist nun in einem Rendervideo, das auf CAD-Dateien basiert, zu sehen.

Kamera mit 48-Megapixel-Auflösung

OnLeaks/Pricebaba

Das 360-Grad-Video wurde von Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), der für zahlreiche Leaks in der Smartphone-Branche bekannt ist, angefertigt und in Kooperation mit dem Online-Ma­ga­zin Pricebaba veröffentlicht. Während auf der Rückseite eine Triple-Kamera zum Vorschein kommt, ist die Frontkamera in der Waterdrop-Notch am oberen Rand des Displays platziert.Das Kamera-Modul auf der Rückseite soll einen Hauptsensor mit einer 48-MP-Auflösung ent­hal­ten. Zudem lässt sich hier ein LED-Blitz fin­den. Einen Fingerabdruck-Scanner gibt es nicht. Das lässt darauf schließen, dass der entsprechende Sensor womöglich in den Bildschirm integriert wurde. Der Power-Button und die Lautstärke-Tasten sind auf der rechten Seite des Geräts zu sehen. Auf der linken Seite befindet sich der SIM-Slot. Neben einem USB-C-Port ist auf der Unterseite ein Klinkenanschluss verbaut, sodass sich analoge Kopfhörer ohne Adapter mit dem Smartphone verbinden lassen.Der als "Infinity-U" bezeichnete Bildschirm soll knapp 6,1 Zoll groß sein und nicht gebogen sein. Die Display-Ränder sind deutlich erkennbar. Ende Januar ist ein Geekbench-Ergebnis zum Galaxy A41 aufgetaucht. Demnach soll das Gerät die Modellnummer "SM-A415F" be­sit­zen. Im Inneren des Smartphones sollen ein MediaTek Helio P65, vier GByte RAM und 64 oder 128 GB Speicher verbaut sein. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz.