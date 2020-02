Waipu.tv startet zwei neue Sendern und weitere in HD-Qualität

Der Fernseh-Streamer Waipu.tv rüstet weiter auf: Das TV-Streaming-Angebot startet ab sofort neue Sender, zudem gibt es weitere Sender mit HD-Option. Die Neuerungen gelten nur für Abonnenten mit dem Perfect-Paket.

Waipu.tv-Pakete

Free - Gratis Angebot mit eingeschränkten Optionen und mit 40 Sendern

Comfort: 4,99 Euro im Monat, mehr als 90 Sender, 25 Stunden Aufnahmespeicher, Pause-Funktion

Perfect: 9,99 Euro im Monat, mehr als 100 Sender, 100 Stunden Aufnahmespeicher, Pause- und Restartfunktion

Übersicht zu allen Streaming-Paketen

Waipu.tv

Der Streaming-Dienst Waipu.tv startet jetzt mit den beiden Doku-Sendern Spiegel TV Wissen und Spiegel TV Geschichte. Spiegel TV Wissen gibt es dabei auch in HD. Zwei Sender die bisher schon in der Senderliste standen bekommen ab sofort zusätzlich HD. Das betrifft DMAX und TLC, die jetzt für Nutzer des Perfect-Pakets auch in der höheren Auflösung zur Verfügung stehen. Die Verfügbarkeit der neuen Sender beziehungsweise der HD-Empfang richtet sich dabei nach dem gebuchten Paket bei Waipu. Man kann dazu eine Übersicht bei Waipu finden.Erst Ende vergangenen Jahres hatte Waipu dabei sein Portfolio an Sendern deutlich erweitert. Im größten buchbaren Paket Perfect gibt es damit jetzt bereits über 100 Sender zur Auswahl.Waipu ist ein Anbieter von TV-Streaming für PC, Smart-TV, Smartphone und Tablets. Es gibt verschiedene Abos, die monatlich kündbar sind. Waipu hat zudem eine Kooperation mit O2. O2-Kunden können Waipu direkt mit buchen Für die Nutzung unterwegs und auf Reisen berechnet Waipu monatlich 5 Euro zusätzlich. Ansonsten kann man den Stream nur im "Heimnetzwerk" ansehen, das aber auch bei Bedarf ändern. Bei den verschiedenen Paketen gibt es dazu unterschiedliche Bestimmungen, wie viele Geräte sich anmelden können. Genaues dazu findet man auf der Übersichtsseite von Waipu