Läuft derzeit nicht so in Teheran: Iran scheitert bei Satellitenstart

Der Iran hat derzeit dringend positive Schlagzeilen nötig, nach dem tragischen versehentlichen Abschuss einer Passagiermaschine muss das Land beweisen, dass es technologisch dem Westen in nichts nachsteht. Den Beweis bleibt die Islamische Republik aber aktuell schuldig.

Niederlage mit "Sieg"

flagwallpapers.com

Die Führung des Iran ist derzeit zweifellos mehr als nervös. Denn man hat es verabsäumt, aus der Tötung von General Qasem Soleimani Anfang Januar politisches Kapital zu schlagen. Das hat vor allem damit zu tun, dass man im Zuge der Vergeltungsschläge auf US-amerikanische Einrichtungen im Irak bzw. vermeintlicher neuerlicher Angriffe der Vereinigten Staaten eine zivile ukrainische Maschine abgeschossen hat - und zwar kurz nach deren Start in Teheran.Das ist sicherlich der Hintergrund, warum der gestrige Tag von der iranischen Führung mit besonders großer Spannung erwartet worden war. Denn man hat eine neue Kurzstreckenrakete namens Donner enthüllt und den "Zafar" genannten Satelliten ins All geschossen. Doch gerade letzteres war alles andere als der direkt übersetzte "Sieg".Den der iranische Minister für Information und Kommunikation, Javad Azari-Jahromi, sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters , dass der Start nicht wie geplant absolviert werden konnte: "Ich wollte euch mit guten Nachrichten glücklich machen, aber manchmal führt das Leben nicht dorthin, wo man es haben will. Der Start war nicht erfolgreich."Details zur Ursache liegen nicht vor, im iranischen Staatsfernsehen sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass der unmittelbare Start zwar erfolgreich war, der Satellit aber nicht den Orbit erreichen konnte. Er versprach, dass man im Hinblick auf künftige Starts Verbesserungen vornehmen wird.Der Start des Kommunikationssatelliten war zwar ziviler Natur, westliche Beobachter haben aber die Befürchtung, dass dieselbe Raketentechnologie auch eingesetzt werden könnte, um Nuklearsprengköpfe zu transportieren.