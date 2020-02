Schwere Geburt: Test des WhatsApp Dark Mode für iOS hat begonnen

Ganze eineinhalb Jahre haben die Entwickler von Whatsapp an einem Dark-Mode für iOS gearbeitet. Nachdem Geräte mit Android-Betriebs­system schon letzte Woche im Beta-Modus versorgt wurden, kommt der Dunkel-Modus jetzt auch auf iPhones in die Testphase.

Die Einsichten mehren sich

In der Testversion ist ein dunkler Splash-Screen (Anzeige beim Öffnen der App) enthalten, der standardmäßig aktiviert ist

Die Whatsapp-Entwickler haben Symbole und Buttons so angepasst, dass sie den Dunkel-Modus unterstützen

Der Weiterleiten-Button wurde im Zuge der Anpassungen ebenfalls überarbeitet, das gilt auch für Gruppen und Profil-Icons.

Steht der Dark Mode von WhatsApp für iOS kurz vor dem Release? Nach Monaten, in denen wir über die Entwicklung des dunklen Modus des beliebten Messengers berichtet hatten, konnten wir diese Frage bis vor Kurzem immer noch nicht sicher mit Ja beantworten. Allerdings gab es zum Release der Android-Beta in der letzten Woche viele Anzeichen, dass die Entwickler auch bei iOS mit großen Schritten auf eine Veröffentlichung der Augen-freundlichen Anpassung hinarbeiten. Jetzt scheinen erste Nutzer im sogenannten "TestFlight"-Programm - der Whatsapp-Beta für iOS - aber Zugriff auf die Funktion zu haben.Wie Caschy in seinem Bericht schreibt, ist der Zugriff auf den Dark Mode aber selbst bei Teilnehmern am Testprogramm aktuell wohl nicht garantiert. Einen Ausblick auf das Design der Anpassung kann man aktuell auch nur schwer erhalten: Zwar hatte ein Nutzer der Test-Version Bilder auf Reddit geteilt, diese aber kurze Zeit später wieder gelöscht. Geht man von bisherigen Erfahrungswerten aus, wird es wohl noch mindestens bis März dauern, bis die aktuelle iOS-Whatsapp-Version (2.20.21) auf den Stand der Test-Version (2.20.30) gebracht wird - das ist aber natürlich auch davon abhängig, wie das Feedback der Tester ausfällt.Wie MMR berichtet hatte, wurde in der iOS-Test-Version der App schon letzte Woche einige Hinweise auf ein Fortschreiten der Dark-Mode-Entwicklung entdeckt. Folgende Anpassungen für den Dark Mode von Whatsapp für iOS finden sich demnach in dieser Beta-Version:Zu guter Letzt hatte Wabetainfo schon Ende letzten Jahres Hinweise darauf entdeckt, dass die Entwickler für den Dark Mode wohl drei verschiedene Themes planen, die wohl je nach Gerätetyp den Grad der Abdunklung der Elemente bestimmen. Einen Eindruck erhaltet ihr in der Bildergalerie in diesem Artikel