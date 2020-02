LG: Erste 4K-Fernseher erhalten jetzt die Apple TV-App per Update

Der südkoreanische Hersteller LG spendiert seinen aktuellen Fernsehern der 2019er Generation ein signifikantes Update. Ab sofort wird für diese Modelle die Apple TV-App verteilt, welche Zugriff auf Serien, Filme und den neuen Streaming-Dienst Apple TV+ gewährt.

Während die kürzlich auf der CES 2020 vorgestellten 4K- und 8K-TVs noch einige Monate auf sich warten lassen, profitieren jetzt alle Besitzer und Käufer der seit mehr als sechs Monaten im Handel erhältlichen LG-Fernseher aus dem Jahr 2019. Das Unternehmen gibt bekannt, dass man damit begonnen hat die Apple TV-App nicht nur in den USA, sondern auch in 80 weiteren Ländern zum Download anzubieten. Dank zuvor implementierter AirPlay 2- und HomeKit-Funktionen agieren die Smart-TVs jetzt ähnlich wie die Set-Top-Box Apple TV 4K Beliefert werden laut Hersteller alle OLED-Fernseher und die NanoCell-Modelle der Serien SM9X sowie SM8X. Später in diesem Monat will LG die Apple TV-App auch auf den güns­ti­ge­ren UHD-Fernsehern der Serien UM7X und UM6X anbieten. Die voraussichtlich ab Mai oder Juni verfügbare 2020er-Generation wird ab Werk mit der passenden Software ausgeliefert. Weiterhin arbeitet LG daran, einen Großteil seiner im Jahr 2018 verkauften TV-Modelle im Laufe des Jahres über ein OTA-Update (Over the Air) für webOS mit Apple TV auszustatten.In Hinsicht auf die nun aktualisierten OLED-Fernseher des Vorjahres lohnt sich für viele ein Blick in die aktuellen Angebote des Online-Händlers Saturn. Dieser bietet derzeit die 4K-Modelle LG OLED 55C97LA (55 Zoll) und LG OLED 65C97LA (65 Zoll) zu einem ver­güns­tig­ten Preis von 1333 Euro respektive 1888 Euro an. Die Lieferung erfolgt dabei ver­sand­kos­ten­frei und auch eine Abholung in einer na­he­ge­le­ge­nen Filiale ist ohne Aufpreis möglich. Weitere Smart-TV-Deals findet man unter anderem in der "Die goldenen 2020er"-Aktion von Saturn.