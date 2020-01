Für 40 ThinkPads: Lenovo liefert Update für kritische Anschluss-Bugs

Ab Werk weisen einige Notebooks des Typs ThinkPad einen Fehler auf, der zu weitreichenden Problemen mit USB-Typ-C-Ports beziehungsweise Intel Thunderbolt-Anschlüsse führen kann. Jetzt nennt Lenovo betroffene Modelle und stellt Updates bereit.

Kritisches Update das für viele ThinkPad-Besitzer empfohlen ist

USB-C-Ports funktionieren nicht

Intel Thunderbolt Controller nicht im Geräte-Manager sichtbar

USB-C oder Thunderbolt-Docking-Stationen sind nicht sichtbar oder haben Verbindungsprobleme

HDMI-Output nicht verfügbar

Batterie lädt nicht mit USB-C-Ladegerät angeschlossen am USB-C-Port

Intel Thunderbolt Pop-Up-Fehlermeldungen

Intel Thunderbolt Safe-Mode-Fehlermeldung

BIOS Thunderbolt Kommunikationsfehler während des power-on self-tests (POST)

Lösung steht bereit

P43s (Type 20RH, 20RJ)

P52 (Type 20M9, 20MA)

P52s (Type 20LB, 20LC)

P53s (Type 20N6, 20N7)

P71 (type 20HK, 20HL)

T470 (Type 20HD, 20HE)

T470 (Type 20JM, 20JN)

T470s (type 20HF, 20HG)

T470s (type 20JS, 20JT)

T480 (Type 20L5, 20L6)

T480s (type 20L7, 20L8)

T490 (Type 20N2, 20N3)

T490 (Type 20RY, 20RX)

T490 (Type 20Q9, 20QH)

T490s (Type 20NX, 20NY)

T570 (Type 20H9,20HA)

T570 (Type 20JW, 20JX)

T580 (Type 20L9, 20LA)

T590 (Type 20N4, 20N5)

X1 Carbon 5th Gen - (Type 20HR, 20HQ)

X1 Carbon 6th Gen - (Type 20KH, 20KG)

X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE)

X1 Carbon 7th Gen - (Type 20R1, 20R2)

X1 Yoga 2nd Gen (Type 20JD, 20JE, 20JF, 20JG)

X1 Yoga 3rd Gen (Type 20LD, 20LE, 20LF, 20LG)

X1 Yoga 4th Gen (Type 20QF, 20QG)

X1 Yoga 4th Gen (Type 20SA, 20SB)

X1 Tablet 3rd Gen (Type 20KJ, 20KK)

X280 (Type 20KF, 20KE)

Yoga 370 (Type 20JJ, 20JH)

X380 Yoga (Type 20NN, 20QN)

X390 (Type 20Q0, 20Q1)

X390 Yoga (Type 20LH, 20LJ)

P51 (Type 20MM, 20MN)

P51 (Type 20HH, 20HJ)

P51s (Type 20HB, 20HC)

P51s (Type 20JY, 20K0)

Lenovo hat seit 2017 USB-Typ-C-Ports in den Laptops der ThinkPad-Reihe verbaut, im Jahr 2018 erfolgte dann die Umstellung des Ladenschlusses bei fast allen Modellen auf diesen Standard. Vor einer Woche gab es dann Meldungen, dass es bei vielen Geräten, die im Jahr 2018 und 2019 ausgeliefert wurden, zu weitreichenden Problemen mit dem Anschluss-Interface kommen kann. Wie Lenovo auf einer Supportseite beschreibt, kann es nach "sechs bis 12 Monaten typischer Nutzung" zu folgenden Symptomen kommen:Mittlerweile hat Lenovo in einem Update zum Support-Dokument 40 ThinkPad-Modelle benannt, die von dem Problem betroffen sind - wir stellen eine Liste alle Modelle im Anschluss an diesen Bericht bereit. Dabei zeigt sich, dass offenbar nur Geräte mit dem Fehler zu kämpfen haben, die über einen Thunderbolt-3-Controller verfügen. Das schließt laut Notebookcheck ThinkPads mit AMD-Prozessor und günstige L/E-Modelle von dem Problem aus.Laut Lenovos offizieller Empfehlung sollten betroffene Nutzer schnellstmöglich ein Update durchzuführen, dafür stellt das Unternehmen passen zu den betroffenen Modellen Intel-Treiber- und Firmware-Pakete bereit - diese sind im oben verlinkten Support-Dokument zu finden. Beide Pakete müssen installiert werden, wobei Lenovo empfiehlt, zunächst das Treiber-Update aufzuspielen bevor das Firmware-Update durchgeführt wird.