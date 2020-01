Schnäppchen: Allnet-Flat mit 6 GB für 8,99 Euro auch monatlich kündbar

Drillisch hat eine Aktion für seinen LTE-Tarif mit 6 GB bei PremiumSIM aufgelegt. Bis zum 29. Januar bekommt man 6 GB Daten plus Telefon- und SMS-Flat für nur 8,99 Euro im Monat. Das Angebot gilt dabei sowohl für Laufzeitverträge als auch für die monatlich kündbare Option.

Nur kurz erhältlich

PremiumSIM Tarif L mit 6 GB LTE-Datenvolumen

Datenvolumen mit 6 GB LTE für 8,99 statt 14,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

Drillisch

Bei den PremiumSIM Angeboten gibt es aktuell für nur 8,99 Euro monatlich eine Telefon-, SMS- und Internet-Flat, bei der es 6 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload inkludiert gibt. Drillisch senkt für diese Aktion den monatlichen Preis von regulär 14,99 Euro um sechs Euro im Monat auf 8,99 Euro. Der Angebots-Preis gilt dann für die gesamte Nutzungszeit. Besonders interessant: Die Aktion gilt sowohl für den Lauf­zeit­ver­trag als auch für das monatlich kündbare Prepaid-Angebot.Genutzt wird bei PremiumSIM das Netz von Telefónica. Nach Erreichen des inkludierten Da­ten­vo­lu­mens wird auf 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt, alternativ kann man die sogenannte Datenautomatik bis zu drei Mal mit 200 MB zusätzlichem Volumen für jeweils 2 Euro nutzen.Wer die Automatik nicht will, muss sie am besten gleich selbst­ständig im Kundenbereich von Drillisch de­akti­vieren, ansonsten landet man schnell bei bis zu sechs Euro Mehr­kosten im Mo­nat. Die De­akti­vier­ung kann man selbst online in der Service­welt von Drillisch durch­führen. Drillisch infor­miert aber recht­zeitig (bei 80 Prozent), bevor man sein inklu­diertes Daten­vo­lu­men er­reicht hat, sodass man noch reagieren kann.Kunden haben die Wahl zwischen einem Laufzeitvertrag über 24 Monate oder einem monatlich kündbaren Tarif.Die monatlichen Grundkosten sind in beiden Fäl­len gleich. Bei der monatlich künd­baren Va­ri­an­te kommen dabei nur einmalig 9,99 Euro Be­reit­stel­lungspreis dazu. Bei den Lauf­zeit­ver­trä­gen entfällt der Bereit­stellungs­preis derzeit kom­plett. Dazu gibt es einen Wechsel­bonus bei Ruf­nummer­mitnahme in Höhe von zehn Euro. Das Angebot ist nur für wenige Tage online ver­füg­bar. Man muss bis zum 29. Januar 11 Uhr be­stel­len. Wer möchte, kann sich noch eine Mul­ti­card dazu buchen, diese kostet monatlich 2,95 Euro und einmalig 4,95 Euro Be­reit­stel­lungs­ge­bühr.