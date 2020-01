Google-Suche: Neues Design mit kleinen Icons für alle Nutzer ausgerollt

Google hat seine eigene Websuche überarbeitet. Ab sofort bekommen die Nutzer bei einer Suchanfrage viele Icons zu sehen. Während die Ver­wen­dung der kleinen Vorschaubilder bei der mobilen Darstellung schon länger Standard ist, dürfte die Änderung am PC nicht allen Nutzern gefallen.

Im alten Design wurde über der Überschrift eines Suchergebnisses lediglich ein Teil der URL der dazugehörigen Webseite dargestellt. Jetzt wird links daneben zusätzlich das Fav-Icon der Seite eingeblendet. Bei Werbeanzeigen handelt es sich um eine Ausnahme. Hier kommt an­stel­le des Icons der Seite der nun etwas dicker gestaltete Schriftzug "Ad" zum Vorschein.Darüber hinaus wird die Webseiten-URL ab so­fort in komplett grauer Schrift dargestellt. Zu­vor wurde die Adresse, sofern sie nicht zu lang war, in grüner Schrift angezeigt. Die Neu­e­rung­en wurden von Google vor wenigen Tagen auf Twitter bekanntgegeben . Das überarbeitete Design wird schon seit einiger Zeit getestet und wurde in den letzten Tagen weltweit ausgerollt.Mit dem neuen Design dürften sich selbst­ver­ständ­lich nicht alle Nutzer anfreunden können. Wie Deskmodder anmerkt, gibt es allerdings auch eine Möglichkeit, die Vorschau-Icons, den Link oder gleich die komplette Kopfzeile zu einem Suchergebnis zu entfernen. Hierfür wird zunächst ein Adblocker benötigt. Mit Filter-Einträgen können die Elemente ausgeblendet wer­den. Um das Icon zu entfernen, kann der Eintrag "google.de##.xA33Gc" verwendet wer­den. Für das Ausblenden der URL ist der Eintrag "google.de##.iUh30.bc.rpCHfe" hilf­reich. Mit "google.de##.GHDvEf.ab_button" verschwindet dann zusätzlich noch der Cache-Pfeil.