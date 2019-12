Mega-SUV & -Display: Neuer Cadillac Escalade erhält 38"-OLED-Cockpit

Die Bildschirme in Autos werden immer größer, so dass sich der US-Her­steller Cadillac nicht lumpen lässt und passend zu seinem riesigen Luxus-SUV Escalade auch ein entsprechend gigantisches Display verbauen will. Es soll ein 38 Zoll großes OLED-Cockpit verbaut werden.

Wie Cadillac gestern über seine Presseseiten bekanntgab, plant das zum General Motors Konzern gehörende Unternehmen für das nächste Modelljahr seines Flaggschiff-SUVs Cadillac Escalade die Verwendung eines Bildschirms von bisher unerreichter Größe. Das Panel soll nicht etwa im Fond als Entertainment-System verwendet werden, sondern das bisher ohnehin schon digitale Cockpit ersetzen.Cadillac will nach eigenen Angaben einen Bildschirm mit abgerundeten Rändern verbauen, der eine Diagonale von beachtlichen 38 Zoll haben wird. Dies entspricht gut 98 Zentimetern, so dass das Panel bis weit auf die rechte Fahrzeughälfte reichen wird. Genauere Angaben zu dem riesigen Bildschirm verriet das Unternehmen bisher aber nicht.Es war lediglich die Rede davon, dass das auf Basis von OLED-Technologie umgesetzte Cockpit-Display eine Pixeldichte erreichen soll, die doppelt so hoch ist wie bei einem Fernseher mit 4K-Auflösung. Da die Pixeldichte aber von Größe und Format des Bildschirms abhängt, lässt diese Aussage keine wirklichen Rückschlüsse auf die Bildqualität und die tatsächliche Auflösung des neuen OLED-Bildschirms des kommenden Cadillac Escalade zu.Das traditionell für europäische Betrachter gigantische Luxus-SUV soll am 4. Februar 2020 seine Premiere für das Modelljahr 2021 feiern. Als Anlass dient dann die Woche der Oscar-Verleihung. Wer der Zulieferer des neuen, extrem großen OLED-Panels für das Fahrzeug ist, ist derzeit noch offen. Unter anderem kommt dafür der koreanische Hersteller LG in Frage, der auch die Bildschirme für diverse aktuelle Mercedes-Modelle liefert.