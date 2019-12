The C64 Maxi: Rätselraten um Release der Commodore-Neuauflage

Noch im Dezember soll die Neuauflage des Commodore 64 (C64) in Ori­gi­nal­grö­ße erscheinen. Doch der Retro-Release ist alles andere als sicher: Der Startschuss des einstigen Amazon-Bestsellers "The C64 Maxi" wurde bereits zum dritten Mal verschoben.

Update: Aktuell ist der



Update #2: Und es ist wieder ausverkauft. Aktuell ist der C64 Maxi bei Amazon wieder erhältlich. Interessenten sollten sich zeitnah für oder gegen den Kauf entscheiden, da das Kontingent schnell er­schöpft sein dürfte. Die Lieferung wird mit "vor Weihnachten" angegeben. Sicher ist das jedoch nicht.Und es ist wieder ausverkauft.

Vorbesteller werden im Regen stehen gelassen

Retro Games

Der C64 Maxi wäre für viele Retro-Fans sicher das perfekte Weihnachtsgeschenk gewesen, aber der so genannte Brotkasten könnte es vermutlich nicht mehr rechtzeitig unter den Weih­nachts­baum schaffen. Wurde der Release des Commodore 64 im Vollformat anfangs für den 5. Dezember geplant, liegt das voraussichtliche Aus­lie­fe­rungs­da­tum nach drei Ver­schie­bun­gen aktuell auf dem 23. Dezember. Teilweise ist in den Kundenfragen und -antworten auf Amazon auch vom 31. Dezember die Rede.Lange Zeit konnte der The C64 Maxi bei Amazon vorbestellt werden, bis der Launch in greif­ba­re Nähe rückte. Seit Anfang des Monats wird die Retro-Konsole beim bekannten On­line-Händ­ler als "Derzeit nicht verfügbar" gelistet. Vor­be­stel­lun­gen werden nicht mehr ent­ge­gen­ge­nom­men, lediglich eine Be­nach­rich­ti­gung über die Ver­füg­bar­keit kann angefordert werden. Ebendiese wurde in den letzten Wochen immer wieder versendet, obwohl die Neu­auf­la­ge des Commodore 64 in der Maxi-Version kur­zer­hand später wieder entfernt wurde. Dies könnte auch mit einem geringen Kon­tin­gent an Konsolen in der ersten Charge zu­sam­men­hän­gen.Im Gegensatz zu den Mini-Neuauflagen wird der C64 Maxi mit einer funk­tio­nie­ren­den Tas­ta­tur und einem ak­tu­ali­sier­ten Joy­stick er­schei­nen, der über zu­sätz­li­che Mi­kro­tas­ten verfügen wird. Per HDMI an­ge­schlos­sen, soll der Home-Computer in Ori­gi­nal­grö­ße mit über 64 vor­ins­tal­lier­ten Spielen in 720p-Auflösung sein Come­back in deutschen Wohn­zim­mern feiern. Zu den mit­ge­lie­fer­ten Games gehören Klas­si­ker wie Attack of the Mutant, Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha und Gridrunner. Eigene Spiele kön­nen zudem per USB-Stick auf­ge­spielt wer­den, was auch für Multi-Disk-Titel gilt.Eine offizielle Stel­lung­nah­me zum letzt­end­lich finalen Release-Termin gibt es (noch) nicht. Somit geht das Rätselraten weiter: Fans sollten jedoch die Amazon-Produktseite des "The C64 Maxi" im Auge behalten und sich über Aktualisierungen benachrichtigen lassen.