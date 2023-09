Rundfunkgebühren: Wo ist der ÖRR noch gebührenfinanziert?

21 der 56 in der European Broadcasting Union (EBU) befindlichen Länder erheben derzeit Rundfunkgebühren. Das geht aus einer Analyse der zuständigen offiziellen Stellen durch die EBU und weiterführender Statista-Recherche hervor. Das bislang letzte Land, das das Gebührenmodell abgeschafft hat, ist die Slowakei. Gemäß eines Gesetzesbeschlusses aus dem Dezember 2022 werden die staatlichen Rundfunkangebote seit dem 1. Juli 2023 über Steuern finanziert. Wie die Grafik zeigt, finden sich die meisten EBU-Mitgliedsstaaten mit gesonderter Gebührenregelung momentan in Zentraleuropa und Nordafrika.



So gibt es in sämtlichen östlichen und südlichen Nachbarstaaten Deutschlands wie Polen, Tschechien, Österreich oder der Schweiz Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Erhebungsmodelle unterscheiden sich allerdings teilweise deutlich. In Polen und Tschechien werden die Gebühren beispielsweise durch die Post erhoben, in der Schweiz ist die privatwirtschaftliche Firma Serafe AG für die Eintreibung der Gebühren zuständig, die bei der Auftragsvergabe für den Zeitraum von 2019 bis 2025 den Zuschlag erhielt. In Südeuropa, den Balkanländern, Nordafrika und dem Nahen Osten hingegen sind die Rundfunkgebühren Teil der monatlichen Stromrechnung; 11 der 21 Länder, die momentan Gebühren verlangen, nutzen dieses Modell.



In Deutschland wird der Sinn einer verpflichtenden Abgabe zugunsten Sendeanstalten wie ARD, ZDF oder Deutschlandradio regelmäßig hinterfragt, nicht zuletzt wegen Skandalen wie der Kombination aus unrechtmäßigen Spesenabrechnungen der damaligen Intendantin und gleichzeitig schlechter Bezahlung freier Mitarbeiter bei der Rundfunkanstalt rbb. 2022 nahm der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, früher bekannt als GEZ, etwa 8,6 Milliarden Euro mit Rundfunkbeiträgen von rund 46 Millionen Beitragskonten ein. Seit 1990 hat sich der monatliche Beitrag in Deutschland von rund zehn Euro auf 18,36 Euro im Jahr 2021 beinahe verdoppelt.