Künstliche Intelligenz (KI): Die meisten Nutzer mögen ChatGPT

OpenAI ist mit seinen Tools ChatGPT und DALL-E hauptverantwortlich für den aktuellen AI-Hype. AI steht für Artificial Intelligence - zu deutsch Künstliche Intelligenz. Und die ist auch in Deutschland schon weit verbreitet, wie eine aktuelle Erhebung der Statista Consumer Insights zeigt. Von den rund 1200 Befragten haben bereits 19 Prozent ChatGPT genutzt.



Das ist ein AI-Tool, das auf Basis von Algorithmen Inhalte generiert - das können beispielsweise Gedichte, News-Artikel oder E-Mails sein, aber auch wissenschaftliche Arbeiten oder ganze Romane. Perfekt funktioniert das alles noch nicht, aber offenbar so gut, dass die allermeisten die Anwendung wieder nutzen würde. Ebenfalls sehr beliebt ist das Übersetzungs-Tool DeepL (11 Prozent). Dahinter folgt an dritter Stelle die ChatGPT-Alternative YouChat (6 Prozent).

